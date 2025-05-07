Cumhurbaşkanına Hakaret: İlave TV’den Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı
Sokak röportajları yapan İlave TV’den Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alındı.
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Yaptığı sokak röportajlarıyla biliniyordu.
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sokak röportajlarına tepki göstermişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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