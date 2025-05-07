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Cumhurbaşkanına Hakaret: İlave TV’den Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanına Hakaret: İlave TV’den Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.05.2025 - 12:05

Sokak röportajları yapan İlave TV’den Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alındı.

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Yaptığı sokak röportajlarıyla biliniyordu.

Yaptığı sokak röportajlarıyla biliniyordu.

Özellikle seçimler öncesi yaptığı sokak röportajlarıyla dikkat çeken ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sokak röportajlarına tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sokak röportajlarına tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak röportajlarına tepki göstererek, 'Eline mikrofon ve kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu şahıslar sokak röportajı adı altında sokaklarda terör estirmektedir' ifadelerini kullanmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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