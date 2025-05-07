Yangını Söndürmek İçin Giden İtfaiyecilerin Üzerine Binanın Duvarı Düştü!
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bitişik ahşap evlerde çıkan yangında sırasında yanan evin tahta duvarı görevli 2 itfaiye erinin üzerine düştü.
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Yangın, Darıca ilçesi Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.
İşte yaşananlar...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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