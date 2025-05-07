onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yangını Söndürmek İçin Giden İtfaiyecilerin Üzerine Binanın Duvarı Düştü!

Yangını Söndürmek İçin Giden İtfaiyecilerin Üzerine Binanın Duvarı Düştü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2025 - 11:17

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bitişik ahşap evlerde çıkan yangında sırasında yanan evin tahta duvarı görevli 2 itfaiye erinin üzerine düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yangın, Darıca ilçesi Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yangın, Darıca ilçesi Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle, iki katlı bitişik ahşap evlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Müdahale sırasında binadan kopan yanan ev duvarı, yangına müdahale eden 2 itfaiye erinin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye erleri büyük tehlike atlattı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, iki ahşap bina kullanılamaz hale gelirken 1 evde yangından etkilendi.

İşte yaşananlar...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın