Sen makaron gibisin! Renkli, eğlenceli, merak uyandıran ve birbirinden farklı seçenekleri bir arada barındıran bir karakterin var. Seni tek bir kelimeyle tanımlamak neredeyse imkânsız. Bir gün son derece sosyal ve konuşkan olabilir, ertesi gün kendi dünyana çekilip bambaşka şeylerle ilgilenebilirsin. Makaronların farklı renkleri ve aromaları gibi senin de farklı yönlerin var. İnsanlar seninle tanıştığında hangi tarafınla karşılaşacağını tam olarak bilemez ama bu belirsizlik seni daha da ilgi çekici hale getirir. Zihnin sürekli çalışıyor. Yeni şeyler öğrenmek, farklı insanlarla tanışmak, sohbet etmek ve keşfetmek seni besliyor. Aynı konunun içinde çok uzun süre kalmak seni sıkabilir. Bu yüzden hayatında değişime ve çeşitliliğe ihtiyaç duyuyorsun. Bazen kararsız görünsen de aslında önünde çok fazla ihtimal olmasını seviyorsun. Bir konuda heyecanını kaybettiğinde başka bir şeye yönelmekten çekinmiyorsun. Seninle konuşurken bir anda konudan konuya geçmek, saatlerce gülmek ve hiç beklenmedik fikirler üretmek mümkün. Makaron gibi sen de biraz hassas ama bir o kadar da özelsin. Herkes seni ilk anda anlayamayabilir; çünkü dışarıdan görünen neşeli tarafının altında sürekli düşünen, sorgulayan ve farklı şeyler hisseden bir zihin var. Senin enerjin bulunduğun ortama renk katıyor. Üstelik tek bir çeşitle yetinmek istemeyenler gibi sen de hayattan tek bir deneyimle yetinmiyorsun. Her gün yeni bir tat, yeni bir hikâye ve yeni bir macera arıyorsun!