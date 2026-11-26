Hangi Masalın İçinde Yaşamak İsterdin?
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Bir masalın kapısından içeri girme şansın olsaydı hangisini seçerdin? Konuşan hayvanların yaşadığı büyülü ormanlar mı, görkemli saraylar mı, deniz kızlarının gizemli dünyası mı, yoksa her köşesinde yeni bir maceranın saklandığı fantastik diyarlar mı? Seçimlerin, hayalindeki yaşamın nasıl olduğunu ve hangi masal evreninde kendini daha mutlu hissedeceğini ortaya çıkaracak. Hazırsan hayal gücünün sınırlarını biraz zorlayalım!
1. Hayalindeki ev nasıl bir yer olurdu?
2. Bir sabah uyandığında hangi manzarayı görmek isterdin?
3. Bir masal karakteriyle arkadaş olabilecek olsan kimi seçerdin?
4. Hangi özel yeteneğe sahip olmak isterdin?
5. Masal dünyasında bir gününü nasıl geçirmek isterdin?
6. Hangi masalsı yaratıkla karşılaşmak seni en çok heyecanlandırırdı?
7. Masal dünyasında hangi kıyafeti giymek isterdin?
8. Hayatında hangi olayın gerçekleşmesini isterdin?
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