Senin hayallerinin merkezinde romantizm, ihtişam ve unutulmaz anlar var! Külkedisi'nin masalı tam da bu yüzden sana göre. Kendini büyük bir baloda, ışıl ışıl avizelerin altında dans ederken ve hayatının en özel anını yaşarken hayal ediyorsun. Sıradan bir hayatın içinde bile kendine küçük mucizeler yaratmayı seviyorsun. Senin masalındaki dünya görkemli saraylarla, büyülü bahçelerle ve birbirinden güzel kıyafetlerle dolu olurdu. Her gün yeni bir davet, yeni bir karşılaşma ve belki de hayatının akışını değiştirecek beklenmedik bir olay yaşanırdı. Ancak senin hayallerin yalnızca dış görünüş ve ihtişamdan ibaret değil. Asıl istediğin, hak ettiğin değeri görmek ve bir gün bütün emeklerinin karşılığını almak. Aşk konusunda romantik bir tarafın oldukça baskın. Seni gerçekten gören, değerini bilen ve hayallerini küçümsemeyen biriyle karşılaşmak istiyorsun. Masalının başında bazı zorluklarla karşılaşsan bile sonunda kendi hikayenin kahramanı olmayı başarırdın. Çünkü senin dünyanda hiçbir gece sonsuza kadar karanlık kalmaz. Bir gün mutlaka senin de balon başlar!