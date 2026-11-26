Sonra durdu, güldü. Aynı cümleyi geçen yıl da kurduğunu hatırlamıştı. Bir önceki yıl da. Güldüm çünkü ben de söylüyorum bu cümleyi. Sen de söylüyorsun. Annelerimiz, kardeşlerimiz, ev arkadaşlarımız da söylüyor.

Her yılın son ayları aynı bekleyişle geçiyor. Bu yıl da emekli maaşlarına 'enflasyonun üzerinde' bir artış yapılacağı söylendi ama ortada henüz somut bir oran yok. Milyonlarca insan bir rakamın açıklanmasını bekliyor ve o rakam gelene kadar hayatının bir kısmını askıya alıyor. Ben bu yazıda zammın kendisini konuşmak istemiyorum, netice ben ekonomist değilim ama o askıda kalma hâlini konuşmak istiyorum. Askıda hayaller önemli.

'Ocakta bakarız'ın kardeşleri de var: 'Kur bir otursun', 'Seçimden sonra', 'Ortalık bir durulsun', 'Bu yaz da böyle geçsin'. Hepsi aynı şeyi söylüyor: Şimdi değil, şimdi yapamazsın, imkânın yok, dur bakalım zamdan sonra belki olur.

Bir kere söylenince masum bir erteleme. Ama yıllarca söylenince insan, hayatını bir bekleme salonunda geçirdiğini fark ediyor. Numaranın çağrılmasını bekliyorsun ama sıra bir türlü sana gelmiyor. Bu arada salonda oturup yaşlanıyorsun.

Belirsizlik, kötü haberden daha çok yoruyor

Bir şeyi çok iyi bildiğimiz hâlde ifade etmekte zorlanıyoruz. Az olacaksa bari bilelim. Bu cümle, bilimin de doğruladığı bir şeyi anlatıyor.

2016'da University College London'da yapılan bir deneyde katılımcılara hafif elektrik şokları verildi. En çok stres yaşayanlar, şokun kesin geleceğini bilenler değildi. Şokun gelip gelmeyeceğini bilmeyenlerdi. Yani beynimiz için kesin bir kötü haber, belirsizlikten daha az yorucu.

Zam beklerken yaşadığımız gerginlik sadece paranın azlığından gelmiyor. Plan yapamamaktan, neyin neye yeteceğini bilmemekten geliyor. Belirsizlik, insanın kendi hayatına yön verme duygusunu elinden alıyor.

Kıtlık, zihne yer bırakmıyor

Ekonomist Sendhil Mullainathan ve psikolog Eldar Shafir'in 'kıtlık' üzerine yaptığı çalışmalar bu konuda çok aydınlatıcı. Araştırmacılar Hindistan'daki şeker kamışı çiftçilerini hasattan önce, yani en sıkışık oldukları dönemde ve hasattan sonra test etti. Aynı insanlar, para sıkıntısı çektikleri dönemde zihinsel testlerde belirgin şekilde daha düşük performans gösterdi.

Sebep zekâ değil. Kıtlık, zihnin bütün kapasitesini o anki eksikliğe yönlendiriyor. Araştırmacılar buna tünel görüşü diyor. Bu ayın kirası, bu haftanın faturası, yarının market alışverişi... Tünelin dışındaki her şey, yani gelecek, hayaller, uzun vadeli planlar, görüş alanından çıkıyor. Bu yüzden 'Neden plan yapamıyorum, neden hep erteliyorum?' diye kendine kızıyorsan sorun iraden olmayabilir. Zihnin, hayatta kalma moduna geçmiş olabilir.