onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
İlker Canikligil Tahliye Edildi: ‘Order 66’ Örneği Yüzünden Tutuklanmıştı

İlker Canikligil Tahliye Edildi: ‘Order 66’ Örneği Yüzünden Tutuklanmıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.05.2025 - 10:56 Son Güncelleme: 07.05.2025 - 11:06

YouTuber ve yönetmen İlker Canikligil, Star Wars filmindeki ‘order 66’ göndermesi sonrasında tutuklanmıştı. Yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan İlker Canikligil tahliye edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube’daki Flu TV isimli kanalın sahibi yönetmen İlker Canikligil yaptığı açıklamalar sonrasında tutuklanmıştı.

YouTube’daki Flu TV isimli kanalın sahibi yönetmen İlker Canikligil yaptığı açıklamalar sonrasında tutuklanmıştı.

Canikligil şu açıklamalarda bulunmuştu.

Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamım seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Yaklaşık 1 ay tutuklu kaldı.

Yaklaşık 1 ay tutuklu kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamaları sonrasında İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatmış ve ünlü yönetmen çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

İlker Canikligil, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile cezaevinden tahliye edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlker Canikligil kimdir?

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
6
3
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın