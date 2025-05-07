Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e: "Armut Gibi Geziyor"
Sözcü TV’den Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı saldırıyı yorumladı. Saldırıda güvenlik zaafiyetinin olmadığını iddia eden Özdil, siyasilerin böyle yürüyerek “rüzgar” yapmaya bayıldığını söyledi. Özdil ayrıca, “CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor” ifadelerini de kullandı.
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CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da saldırıya uğramıştı.
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Özgür Özel’e düzenlenen saldırıda güvenlik zaafiyeti olup olmadığı da tartışılıyordu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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