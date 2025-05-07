Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e: "Armut Gibi Geziyor"

Gazeteci Yılmaz Özdil, saldırı ile ilgili yaptığı yorumda güvenlik zafiyeti olmadığını, parti liderlerinin böyle kalabalıklar için “rüzgar yapmak” için yürümeyi sevdiğini ifade etti.

Yılmaz Özdil ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “Böyle armut gibi geziyor.” ifadelerini de kullandı.