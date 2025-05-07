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Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e: "Armut Gibi Geziyor"

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e: "Armut Gibi Geziyor"

Yılmaz Özdil
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.05.2025 - 10:48

Sözcü TV’den Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı saldırıyı yorumladı. Saldırıda güvenlik zaafiyetinin olmadığını iddia eden Özdil, siyasilerin böyle yürüyerek “rüzgar” yapmaya bayıldığını söyledi. Özdil ayrıca, “CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor” ifadelerini de kullandı.

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CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da saldırıya uğramıştı.

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da saldırıya uğramıştı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürmekten 16 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıkmıştı. Saldırı sonrasında gözaltına alınan Tengioğlu tutuklanmıştı.

Özgür Özel’e düzenlenen saldırıda güvenlik zaafiyeti olup olmadığı da tartışılıyordu.

Özgür Özel’e düzenlenen saldırıda güvenlik zaafiyeti olup olmadığı da tartışılıyordu.

Özgür Özel’e düzenlenen saldırıda güvenlik zaafiyeti olup olmadığı da tartışılıyordu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, saldırı ile ilgili yaptığı yorumda güvenlik zafiyeti olmadığını, parti liderlerinin böyle kalabalıklar için “rüzgar yapmak” için yürümeyi sevdiğini ifade etti.

Yılmaz Özdil ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “Böyle armut gibi geziyor.” ifadelerini de kullandı.

Yılmaz Özdil’in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Cüneyt Temizler

Vuranın suçu yok, Güvenlikçilerin suçu yok, suç CHP genel başkanında Çünkü herşeyi bilen adam özdil'e göre iktidarı en çok zorlayan,ülkenin ana muhalefet pa... Devamını Gör

sinan

Bu herif ne zaman CHP yükselse saçmalıyor kimin adamı çok tartışmalı

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