Selçuk Tengioğlu'nun Katliamından Kurtulan Kızından Açıklama: "Sadece Ölmesi İçin Dua Ediyoruz"

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, yurt dışında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Y.T, hem kendisinin hem de kız kardeşinin yıllardır korku içinde yaşadıklarını söyledi. Kardeşler, babaları yüzünden sürekli adreslerini gizlemiş ve sosyal medya hesabı kullanmamış.

N.T., Selçuk Tengioğlu için “Bu ismi duyduğumuzda sadece nefret hissediyoruz. Ölmesi için dua ediyoruz. O caniye karşı hiçbir insani duygumuz yok” açıklamasında bulundu.