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Selçuk Tengioğlu'nun Katliamından Kurtulan Kızından Açıklama: "Sadece Ölmesi İçin Dua Ediyoruz"

Selçuk Tengioğlu'nun Katliamından Kurtulan Kızından Açıklama: "Sadece Ölmesi İçin Dua Ediyoruz"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.05.2025 - 17:28

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun suç geçmişi herkesi şoke etmişti.

Tengioğlu, 2 çocuğunu öldürüp, 2 çocuğunu yaraladığı için 16 yıl cezaevinde kalmıştı. Babası Selçuk Tengioğlu’nun katliamından yaralı olarak kurtulan ve yurt dışında yaşayan Y.T., babası için “Sadece ölmesi için dua ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İsmail Saymaz/Halk TV

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Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da Selçuk Tengioğlu isimli kişinin saldırısına uğramıştı.

Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da Selçuk Tengioğlu isimli kişinin saldırısına uğramıştı.

Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında eşinin evi terk etmesi sonrasında 2 kızını öldürdüğü, 2 kızının ise katliamdan yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Selçuk Tengioğlu’nun yurt dışında yaşayan kızı Y.T., saldırı sonrasında CHP’yi arayarak Özgür Özel için geçmiş olsun notu bırakmıştı.

“Sadece ölmesi için dua ediyoruz”

“Sadece ölmesi için dua ediyoruz”

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, yurt dışında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Y.T, hem kendisinin hem de kız kardeşinin yıllardır korku içinde yaşadıklarını söyledi. Kardeşler, babaları yüzünden sürekli adreslerini gizlemiş ve sosyal medya hesabı kullanmamış.

N.T., Selçuk Tengioğlu için “Bu ismi duyduğumuzda sadece nefret hissediyoruz. Ölmesi için dua ediyoruz. O caniye karşı hiçbir insani duygumuz yok” açıklamasında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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