Selçuk Tengioğlu'nun Katliamından Kurtulan Kızından Açıklama: "Sadece Ölmesi İçin Dua Ediyoruz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun suç geçmişi herkesi şoke etmişti.
Tengioğlu, 2 çocuğunu öldürüp, 2 çocuğunu yaraladığı için 16 yıl cezaevinde kalmıştı. Babası Selçuk Tengioğlu’nun katliamından yaralı olarak kurtulan ve yurt dışında yaşayan Y.T., babası için “Sadece ölmesi için dua ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Kaynak: İsmail Saymaz/Halk TV
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Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da Selçuk Tengioğlu isimli kişinin saldırısına uğramıştı.
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“Sadece ölmesi için dua ediyoruz”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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