Özgür Özel’den Skandal İddia: “Talimat Verildi, Ekrem İmamoğlu’na Suikast Düzenlenecek”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin meclis toplantısında skandal bir iddia gündeme getirdi. Özgür Özel’in iddiasına göre; geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, Ocak ayında İBB’ye giderek “Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak” dedi.
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Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
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Özgür Özel’in gündem yaratan o açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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