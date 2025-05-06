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Özgür Özel’den Skandal İddia: “Talimat Verildi, Ekrem İmamoğlu’na Suikast Düzenlenecek”

Özgür Özel’den Skandal İddia: “Talimat Verildi, Ekrem İmamoğlu’na Suikast Düzenlenecek”

Özgür Özel Ekrem İmamoğlu CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2025 - 14:52

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin meclis toplantısında skandal bir iddia gündeme getirdi. Özgür Özel’in iddiasına göre; geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, Ocak ayında İBB’ye giderek “Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak” dedi.

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Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geldiğini belirten Özgür Özel şunları söyledi: 

“Arkadaşlar detaylarını paylaşsınlar. Bu yılın ocak ayında dünkü bebek, evlat katili saldırgan İBB’ye gelir. “Benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlar şimdi tutuklamaya sevk etmişler. Işık hızıyla da tutuklamışlar. Bu soru sorulmadıysa bir geri çağırsınlar. İBB’ye gelmiş. ‘Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak.’ demiş. İhbar etmeye geldim demiş.” Bakın nasıl bir koğuşta yatmış? Bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp, iki kişi, iki polise vermişler. 'Alın, dinleyin. Bu böyle iddiada bulunuyor” diye. 

Kapıyı çalacak. 'Ben iki evladın katili adamım. Yeni çıktım içeriden 3 yıl 4 yıl önce. Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar, bilginiz olsun.' diyecek. Savcı Bey, bir baktın mı o koğuşa ya? O koğuş arkadaşları nerede? Bizim konumuz ne? Bizim konumuz İmamoğlu'na suikast yapacak diyen adam dün herkesin gözü önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri böyle kullanıyor. Sen niye jammer açtın? Vallahi biz bu ülkede yarattığınız korku imparatorluğu yüzünden, bütün telefonlar dinleniyor diye bütün kayıtlar gazetecilerle Ekrem Bey'in yaptığı normal görüşmeleri alıp otelden sevk eden siz değil misiniz basına? Oraya sen her türlü bürokratla görüşeceksin, bilim insanıyla görüşeceksin, iş insanıyla görüşeceksin. Rekabet ettiğin kişi görüşürse onların hepsine çökeceksin.”

Özgür Özel’in gündem yaratan o açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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