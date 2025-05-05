Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun İfadesi: "Hesabımdaki 380 Bin Lirayı Ben Biriktirdim"

“Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde CHP Özgür Özel’i gördüm. Özgür Özel’in cumhurbaşkanına, savcılara, askerlere, polislere tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel’in yüzüne bir tokat vurdum. Tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım.”