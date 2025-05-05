Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun İfadesi: "Hesabımdaki 380 Bin Lirayı Ben Biriktirdim"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul’da daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl hapis yatan Selçuk Tengioğlu isimli kişinin saldırısına uğramıştı.
Tengioğlu’nun ifadesinde, bir süredir işsiz olduğunu, olay günü Taksim Meydanı’nda iş aradığını söylediği ve hesabında bulunan 380 bin lirayı da cezaevinden çıktıktan sonra biriktirdiğini belirttiği ortaya çıktı.
Kaynak: Ekol TV
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CHP lideri Özgür Özel’e düzenlenen saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
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Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Selçuk Tengioğlu saldırının plansız olduğunu ifade etti.
“Özgür Özel’in tehditvari açıklamaları vardı”
“Hesabımdaki 380 bin lirayı biriktirdim”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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