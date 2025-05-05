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Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun İfadesi: "Hesabımdaki 380 Bin Lirayı Ben Biriktirdim"

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun İfadesi: "Hesabımdaki 380 Bin Lirayı Ben Biriktirdim"

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.05.2025 - 23:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul’da daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl hapis yatan Selçuk Tengioğlu isimli kişinin saldırısına uğramıştı.

Tengioğlu’nun ifadesinde, bir süredir işsiz olduğunu, olay günü Taksim Meydanı’nda iş aradığını söylediği ve hesabında bulunan 380 bin lirayı da cezaevinden çıktıktan sonra biriktirdiğini belirttiği ortaya çıktı. 

Kaynak: Ekol TV

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CHP lideri Özgür Özel’e düzenlenen saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

CHP lideri Özgür Özel’e düzenlenen saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Saldırıyı gerçekleştiren ve polis tarafından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun, daha önce birçok suçtan sabıkası olduğu ve 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıkmıştı.

Tengioğlu’nun polisteki ifadesi de dikkat çekti.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Selçuk Tengioğlu saldırının plansız olduğunu ifade etti.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Selçuk Tengioğlu saldırının plansız olduğunu ifade etti.

Taksim’de hem vakit geçirmek hem de iş aramak maksadıyla yürürken Taksim Meydanı civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüm. Orada bulunan birine kalabalığın nedenini sorduğumda Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin Atatürk Kültür Merkezine getirileceğini, kalabalığın bu sebeple olduğunu öğrendim. Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder’in Terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim.”

Kaynak

“Özgür Özel’in tehditvari açıklamaları vardı”

“Özgür Özel’in tehditvari açıklamaları vardı”

“Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde CHP Özgür Özel’i gördüm. Özgür Özel’in cumhurbaşkanına, savcılara, askerlere, polislere tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel’in yüzüne bir tokat vurdum. Tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım.”

“Hesabımdaki 380 bin lirayı biriktirdim”

“Hesabımdaki 380 bin lirayı biriktirdim”

Selçuk Tengioğlu saldırı karşılığında para aldığı yönünde iddialara ise, “Hayır kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım. Ne de talimat aldım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim bankada yaklaşık 380.000 TL civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır” yanıtını verdi. 

Öte yandan Selçuk Tengioğlu, devletten yaşlılık aylığı aldığını ifadesinde belirtti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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