Trabzon’da Yakalandı: Özgür Özel’i Kızı İle Tehdit Etmişti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saldırıya uğraması sonrasında bir sosyal medya hesabından tehdit mesajları paylaşılmıştı. Hesaptan, Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in de açık adresi paylaşılmış ve Özgür Özel ailesiyle tehdit edilmişti.
Halk TV’de yer alan habere göre, Özgür Özel’i tehdit eden sosyal medya hesabının sahibi Trabzon’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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CHP lideri Özgür Özel’in, İstanbul’da saldırıya uğramasının yankıları sürüyor.
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Özgür Özel’i tehdit eden kişi Trabzon’da yakalandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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