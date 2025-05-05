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Trabzon’da Yakalandı: Özgür Özel’i Kızı İle Tehdit Etmişti

Trabzon’da Yakalandı: Özgür Özel’i Kızı İle Tehdit Etmişti

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.05.2025 - 21:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saldırıya uğraması sonrasında bir sosyal medya hesabından tehdit mesajları paylaşılmıştı. Hesaptan, Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in de açık adresi paylaşılmış ve Özgür Özel ailesiyle tehdit edilmişti.

Halk TV’de yer alan habere göre, Özgür Özel’i tehdit eden sosyal medya hesabının sahibi Trabzon’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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CHP lideri Özgür Özel’in, İstanbul’da saldırıya uğramasının yankıları sürüyor.

CHP lideri Özgür Özel’in, İstanbul’da saldırıya uğramasının yankıları sürüyor.

Özgür Özel’e saldırı düzenleyen kişinin, daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kalan Selçuk Tengioğlu olmuştu. 

Özgür Özel, profil fotoğrafında Selçuk Tengioğlu’nun yer aldığı bir sosyal medya hesabından da tehdit edilmiş ve kızı İpek Özel’in açık adresi paylaşılmıştı.

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Özgür Özel’i tehdit eden kişi Trabzon’da yakalandı.

Özgür Özel’i tehdit eden kişi Trabzon’da yakalandı.

CHP Genel Başkanı ve ailesine yönelik tehdit paylaşımları yapan kişinin, Trabzon'da gözaltına alındığı açıklandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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