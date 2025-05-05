CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Banka Hesapları İncelemeye Alındı
Kaynak: https://haber.mynet.com/ozel-ozgur-oz...
Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıda soruşturma derinleştirildi.
Mynet’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; 'Menfaat şüphesi' üzerinde yoğunlaşan Emniyet, Tengioğlu'nun banka hesaplarını incelemeye alırken; özellikle saldırının arkasında maddi kazanç var mı araştırılıyor.
Öte yandan Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresinin dolmasına saatler kala, soruşturmanın derinleştirildiği gerekçesiyle bir gün uzatılmasına karar verildi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırının yankıları devam ediyor.
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Söz konusu saldırıya tüm kesimlerden tepki gelirken, gözler ise saldırganın kimliğine ve arka planına çevrildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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