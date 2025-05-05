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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Banka Hesapları İncelemeye Alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Banka Hesapları İncelemeye Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2025 - 10:52

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıda soruşturma derinleştirildi. 

Mynet’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; 'Menfaat şüphesi' üzerinde yoğunlaşan Emniyet, Tengioğlu'nun banka hesaplarını incelemeye alırken; özellikle saldırının arkasında maddi kazanç var mı araştırılıyor. 

Öte yandan Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresinin dolmasına saatler kala, soruşturmanın derinleştirildiği gerekçesiyle bir gün uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: https://haber.mynet.com/ozel-ozgur-oz...
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırının yankıları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırının yankıları devam ediyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklandı.

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresinin dolmasına saatler kala, soruşturmanın derinleştirildiği gerekçesiyle bir gün uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu saldırıya tüm kesimlerden tepki gelirken, gözler ise saldırganın kimliğine ve arka planına çevrildi.

Söz konusu saldırıya tüm kesimlerden tepki gelirken, gözler ise saldırganın kimliğine ve arka planına çevrildi.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın Emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre; saldırganın banka hesapları inceleniyor. Emniyet yetkilileri söz konusu saldırıyla ilgili 'Menfaat şüphesi'ni ortadan kaldırmak için araştırma yapıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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