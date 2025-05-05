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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Saldırı Öncesi Görüntüleri Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Saldırı Öncesi Görüntüleri Ortaya Çıktı

Özgür Özel CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2025 - 08:31

3 Mayıs’ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tören çıkışı AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'ndaki konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'ndaki konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı.

Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.

İşte Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi oteldeki görüntüleri…

Bir başka görüntüde de Selçuk Sengioğlu’nun koruma çemberinin hemen dışında durarak sakin tavırlarla Özel'i takip ettiği görüldü. Özgür Özel’in AKM'ye girişi sırasında saldırganın çok yakınında olması dikkat çekti.

Bir başka görüntüde de Selçuk Sengioğlu’nun koruma çemberinin hemen dışında durarak sakin tavırlarla Özel'i takip ettiği görüldü. Özgür Özel’in AKM'ye girişi sırasında saldırganın çok yakınında olması dikkat çekti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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