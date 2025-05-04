Özgür Özel'e Yapılan Saldırının Ardından Şahan Gökbakar, Tepki Göstererek "Koruma Zafiyeti" Vurgusu Yaptı
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün gerçekleşen cenaze törenine katılan siyasilerden birisi de ana muhalefet lideri Özgür Özel olmuştu.
Özgür Özel, cenaze töreni çıkışında saldırıya uğramıştı. Bu saldırıya tepkiler ünlüler camiasından da gelmeye başladı. Tepki gösterenlerden birisi de Şahan Gökbakar oldu.
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Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilen cenaze törenine Özgür Özel de katılmış, törenden ayrılırken saldırıya uğramıştı.
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Özgür Özel'in uğradığı saldırıyı kınayan isimlerden birisi de Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar, "Bu nasıl bir koruma zafiyeti?" diyerek korumanın yetersizliğine vurgu yaptı.
Şahan Gökbakar'ın paylaşımı ise bu şekilde👇
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