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Özgür Özel'e Yapılan Saldırının Ardından Şahan Gökbakar, Tepki Göstererek "Koruma Zafiyeti" Vurgusu Yaptı

Özgür Özel'e Yapılan Saldırının Ardından Şahan Gökbakar, Tepki Göstererek "Koruma Zafiyeti" Vurgusu Yaptı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 22:21

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün gerçekleşen cenaze törenine katılan siyasilerden birisi de ana muhalefet lideri Özgür Özel olmuştu.

Özgür Özel, cenaze töreni çıkışında saldırıya uğramıştı. Bu saldırıya tepkiler ünlüler camiasından da gelmeye başladı. Tepki gösterenlerden birisi de Şahan Gökbakar oldu.

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Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilen cenaze törenine Özgür Özel de katılmış, törenden ayrılırken saldırıya uğramıştı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilen cenaze törenine Özgür Özel de katılmış, törenden ayrılırken saldırıya uğramıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan, gözaltına alındı.

Saldırganın geçmiş senelerde iki çocuğunu katlettiği ortaya çıkmıştı.

Özgür Özel'in uğradığı saldırıyı kınayan isimlerden birisi de Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar, "Bu nasıl bir koruma zafiyeti?" diyerek korumanın yetersizliğine vurgu yaptı.

Özgür Özel'in uğradığı saldırıyı kınayan isimlerden birisi de Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar, "Bu nasıl bir koruma zafiyeti?" diyerek korumanın yetersizliğine vurgu yaptı.

'Recep İvedik' karakteriyle ünlenen oyuncu, cezaevinde olan üniversite öğrencilerini de unutmadı, yazısında onlara da yer verdi. Türkiye gündemini yakından takip eden ve düşüncelerini açıkça paylaşan oyuncu Şahan Gökbakar, başta siyasi gelişmeler olmak üzere pek çok olayı sosyal medya paylaşımlarıyla eleştiren bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı ise bu şekilde👇

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı ise bu şekilde👇

'İki çocuğunu öldürmüş bir katil, elini kolunu sallayarak

Özgür Özel'in yanına kadar geliyor ve suratının ortasına vurabiliyor!!!

Korumalar dahil herkes izliyor!

Ya elinde bir silah olsa?!?

Bu nasıl bir koruma zafiyeti?

Ayrıca bu ve bunun gibi katiller,

hırsızlar, sapıklar elini kolunu sallayarak dolaşırken!

Hukuk ve Adalet için anayasal hakkını kullanan gençler hapiste...

Başka söze gerek var mı?'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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