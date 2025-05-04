Özgür Özel'e Yapılan Saldırının Ardından Şahan Gökbakar, Tepki Göstererek "Koruma Zafiyeti" Vurgusu Yaptı

'Recep İvedik' karakteriyle ünlenen oyuncu, cezaevinde olan üniversite öğrencilerini de unutmadı, yazısında onlara da yer verdi. Türkiye gündemini yakından takip eden ve düşüncelerini açıkça paylaşan oyuncu Şahan Gökbakar, başta siyasi gelişmeler olmak üzere pek çok olayı sosyal medya paylaşımlarıyla eleştiren bir isim olarak karşımıza çıkıyor.