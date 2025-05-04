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Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesinde Acısını Gizleyemedi, Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesinde Acısını Gizleyemedi, Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 19:58

Türkiye siyasetinin nüktedan ve muhalif isimlerinden, şair, senarist, yönetmen ve eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 63 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Önder’in vefatı, sanat ve siyaset dünyasında derin üzüntü yarattı.

Cenaze törenine katılan Yılmaz Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı. 

Kaynak: Magazin Burada

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Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs günü yaşam mücadelesini yitirerek vefat etti.

Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs günü yaşam mücadelesini yitirerek vefat etti.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder bugün İstanbul AKM'de son yolculuğuna uğurlandı. Salondaki yoğun kalabalığın yanı sıra, binlerce kişi de dışarıda toplandı, ardından yürüyüş yapıldı.

Levent Barbaros Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer siyasiler de katıldı.

Cenaze törenine katılan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine katılan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Siyasi hayatının yanı sıra yönetmenlik, senaristlik ve oyunculuk da yapan Önder'i Nazan Öncel, Hazal Kaya ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isim, paylaşımlar yaparak andılar.

Erdoğan ise yakın dostu olduğu bilinen Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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