Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesinde Acısını Gizleyemedi, Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Siyasi hayatının yanı sıra yönetmenlik, senaristlik ve oyunculuk da yapan Önder'i Nazan Öncel, Hazal Kaya ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isim, paylaşımlar yaparak andılar.

Erdoğan ise yakın dostu olduğu bilinen Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.