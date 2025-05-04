Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesinde Acısını Gizleyemedi, Gözyaşlarına Hakim Olamadı!
Türkiye siyasetinin nüktedan ve muhalif isimlerinden, şair, senarist, yönetmen ve eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 63 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Önder’in vefatı, sanat ve siyaset dünyasında derin üzüntü yarattı.
Cenaze törenine katılan Yılmaz Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: Magazin Burada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video için👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs günü yaşam mücadelesini yitirerek vefat etti.
Cenaze törenine katılan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın