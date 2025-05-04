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Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Öldürdüğü Oğlunun Mezar Taşındaki Yazı Dikkat Çekti!

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Öldürdüğü Oğlunun Mezar Taşındaki Yazı Dikkat Çekti!

Özgür Özel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.05.2025 - 17:58

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninde saldırıya uğramıştı. Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü, 2 çocuğunu da yaraladığı için müebbet hapis cezası aldığı ancak 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı öğrenilmişti.

Selçuk Tengioğlu'nun katlettiği oğlunun Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezarının mezar taşında yer alan yazı dikkat çekti.

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Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'i anma programında saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2 çocuğunun katili olduğu ortaya çıkmıştı.

Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'i anma programında saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2 çocuğunun katili olduğu ortaya çıkmıştı.

Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun eşinin evi terk etmesinin ardından 2 çocuğunu katlettiği öğrenildi. Sabıka dosyası kabarık olan Tengioğlu'nun hırsızlık ve yasaklı madde satıcılığı gibi suçlarının da olduğu ortaya çıktı. 2004 yılında tutuklanan ve müebbet hapis cezası alan Selçuk Tengioğlu, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı açıklandı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun öldürdüğü oğlunun mezar taşındaki yazı dikkat çekti.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun öldürdüğü oğlunun mezar taşındaki yazı dikkat çekti.

Saldırganın oğlu Barış Tengioğlu'nun Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki 'Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize?' ifadeleri gündem oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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