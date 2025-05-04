Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Öldürdüğü Oğlunun Mezar Taşındaki Yazı Dikkat Çekti!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninde saldırıya uğramıştı. Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü, 2 çocuğunu da yaraladığı için müebbet hapis cezası aldığı ancak 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı öğrenilmişti.
Selçuk Tengioğlu'nun katlettiği oğlunun Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezarının mezar taşında yer alan yazı dikkat çekti.
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Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'i anma programında saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2 çocuğunun katili olduğu ortaya çıkmıştı.
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Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun öldürdüğü oğlunun mezar taşındaki yazı dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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