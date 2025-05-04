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Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Yurt Dışında da Geniş Yankı Buldu

Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Yurt Dışında da Geniş Yankı Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 17:23

Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yapılan saldırı yankı bulmaya devam ediyor. AKM çıkışında gerçekleşen saldırı yurt dışı basınında da geniş yer buldu. 

Yunanistan basını ise Ekrem İmamoğlu detayına da dikkat çekti.

Kaynak

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Özgür Özel'e yapılan saldırı şok etkisi yarattı.

Özgür Özel'e yapılan saldırı şok etkisi yarattı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından binlerce kişi AKM'de buluştu. Atatürk Kültür Merkezi çıkışında Özgür Özel de saldırıya uğradı. Saldırının ardından saldırgan gözaltına alınırken, Özel'in sağlık durumunun iyi olmasının ardından tepkiler de gecikmedi.

Yurt dışı basınında da saldırı geniş yer buldu.

Yurt dışı basınında da saldırı geniş yer buldu.

Amerika merkezli Associated Press saldırıya yer veren önemli ajanslardan biri oldu. 

AP, Kılıçdaroğlu'nun da daha önce benzer bir saldırıya uğradığını hatırlattı: 

'İstanbul'da bir kişinin Türk muhalefet liderine saldırması, siyasetçilerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı' başlıklı haberinde, Özel'e AKM'den ayrılırken yaklaşan beyaz saçlı bir adamın saldırdığı belirtildi. Haberde, olayın Türkiye'de siyasetçilerin güvenliğine dair endişeleri tekrar gündeme getirdiği belirtilerek, '2019 yılında, Özel'in CHP lideri olarak selefi Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir asker cenazesine katılırken saldırıya uğramıştı”

Saldırının yer bulduğu bir diğer basın kuruluşu da Bloomberg'ti:

Saldırının yer bulduğu bir diğer basın kuruluşu da Bloomberg'ti:

'Türkiye'nin ana muhalefet liderine, gerginliğin arttığı sırada saldırı' başlıklı haberde, saldırganın geçmişte cinayet suçu işlemiş biri olduğu belirtildi. Haberde, 'söz konusu saldırının, ülkedeki siyasetçilerin güvenliği konusunda yeni endişelere yol açtığı' ifade edildi.

Rus Haber Ajansı TASS da saldırı sonrası Erdoğan'ın telefonuna değindi:

Rus Haber Ajansı TASS da saldırı sonrası Erdoğan'ın telefonuna değindi:

'Türkiye'nin muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'da saldırıya uğradı” başlıklı haberinde, “Saldırının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel'i telefonla arayarak olayı kınadı ve olayın tüm ayrıntılarının aydınlatılacağı güvencesini verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ceza davası açtı'

Yunanistan'daki Kathimerini ise Özel ve İmamoğlu'nun aynı partiden olduğu detayını yazdı:

Yunanistan'daki Kathimerini ise Özel ve İmamoğlu'nun aynı partiden olduğu detayını yazdı:

'Türkiye: Muhalefet partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı' başlıklı haberde, görgü tanıklarının saldırı sırasında saldırganın “Ben Osmanlı torunuyum” diye bağırdığını söyledikleri aktarıldı. Haberde, 'Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinden olan Özgür Özel'in sağlık durumu iyi' ifadelerine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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