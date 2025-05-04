Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Yurt Dışında da Geniş Yankı Buldu
Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yapılan saldırı yankı bulmaya devam ediyor. AKM çıkışında gerçekleşen saldırı yurt dışı basınında da geniş yer buldu.
Yunanistan basını ise Ekrem İmamoğlu detayına da dikkat çekti.
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Özgür Özel'e yapılan saldırı şok etkisi yarattı.
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Yurt dışı basınında da saldırı geniş yer buldu.
Saldırının yer bulduğu bir diğer basın kuruluşu da Bloomberg'ti:
Rus Haber Ajansı TASS da saldırı sonrası Erdoğan'ın telefonuna değindi:
Yunanistan'daki Kathimerini ise Özel ve İmamoğlu'nun aynı partiden olduğu detayını yazdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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