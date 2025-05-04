Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Yurt Dışında da Geniş Yankı Buldu

Amerika merkezli Associated Press saldırıya yer veren önemli ajanslardan biri oldu.

AP, Kılıçdaroğlu'nun da daha önce benzer bir saldırıya uğradığını hatırlattı:

'İstanbul'da bir kişinin Türk muhalefet liderine saldırması, siyasetçilerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı' başlıklı haberinde, Özel'e AKM'den ayrılırken yaklaşan beyaz saçlı bir adamın saldırdığı belirtildi. Haberde, olayın Türkiye'de siyasetçilerin güvenliğine dair endişeleri tekrar gündeme getirdiği belirtilerek, '2019 yılında, Özel'in CHP lideri olarak selefi Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir asker cenazesine katılırken saldırıya uğramıştı”