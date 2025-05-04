Sırrı Süreyya Önder'in Mezarına Serpmek İçin Polis Ablukasındaki Gezi Parkından Toprak Alındı

Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılmıştı. 18 gün yoğun bakımda kalan Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dem Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM'de bir anma töreni düzenlendi.
Anma töreninin ardından iki ekolojist solist ablukasındaki Gezi Parkı'na girerek, Önder'in mezarına serpmek üzere toprak aldı.
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Gezi Parkı döneminde Sırrı Süreyya Önder eylemlerde ön plana çıkmış, kepçelere engel olduğu görüntüler o dönemim simgelerinden biri olmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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