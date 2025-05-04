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Sırrı Süreyya Önder'in Mezarına Serpmek İçin Polis Ablukasındaki Gezi Parkından Toprak Alındı

Sırrı Süreyya Önder'in Mezarına Serpmek İçin Polis Ablukasındaki Gezi Parkından Toprak Alındı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2025 - 15:50

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Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılmıştı. 18 gün yoğun bakımda kalan Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dem Parti Milletvekili ve  TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM'de bir anma töreni düzenlendi. 

Anma töreninin ardından iki ekolojist solist ablukasındaki Gezi Parkı'na girerek, Önder'in mezarına serpmek üzere toprak aldı.

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Gezi Parkı döneminde Sırrı Süreyya Önder eylemlerde ön plana çıkmış, kepçelere engel olduğu görüntüler o dönemim simgelerinden biri olmuştu.

Gezi Parkı döneminde Sırrı Süreyya Önder eylemlerde ön plana çıkmış, kepçelere engel olduğu görüntüler o dönemim simgelerinden biri olmuştu.

Taksim Gezi Parkı'na yıkım için gelen kepçenin önüne geçen ilk milletvekili olan Önder, 'Hiçbir vekil bu ağacın bir dalından daha kıymetli değildir.' sözleriyle tepki göstermiş, 'Ben ağaçların da vekiliyim' demişti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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