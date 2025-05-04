Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren Önder Kandemir'den Babasına Mektup: "Dostluğuna Doyamadım"

Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir gözyaşları içinde babasına yazdığı mektubu okudu.

“Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman.

Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum. Bir tür barış mıydı bilmiyorum, hastane koridorlarındaki bayraksız kalabalıkta bir şeyler gördüm ben.”