Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren Önder Kandemir'den Babasına Mektup: "Dostluğuna Doyamadım"
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Önder için AKM’de düzenlenen törende kızı Ceren Önder Kandemir babasına yazdığı mektubu okudu. Ceren Önder Kandemir babası için, “Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım.” ifadelerini kullandı.
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Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı.
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O anlar 👇
Ceren Önder Kandemir’den babasına duygusal mektup.
Ceren Önder Kandemir'in konuşması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Her ölen pkkliyi kahramanlastirmak yeni trendimiz galiba
sırrı beyi gerçek anlamda tanıyabilecek Zekaya sahip değilsin. Bu yüzden bence sırri beyin neden bu kadar çok paylaşıldığı üzerine kafa yorma.😇
PKK'lı herifin tabutunda Türk bayrağı ne alaka
Bence bi sg. O bayrağı senden daha çok hak ediyor. Gerçekten Ülkesini seven barış için çabalayan Gerçek vatansever diyebileceğimiz biriydi. Allah rahmet etsi... Devamını Gör
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