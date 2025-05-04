onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren Önder Kandemir'den Babasına Mektup: "Dostluğuna Doyamadım"

Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren Önder Kandemir'den Babasına Mektup: "Dostluğuna Doyamadım"

Sırrı Süreyya Önder
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 11:45

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Önder için AKM’de düzenlenen törende kızı Ceren Önder Kandemir babasına yazdığı mektubu okudu. Ceren Önder Kandemir babası için, “Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

O anlar 👇

Ceren Önder Kandemir’den babasına duygusal mektup.

Ceren Önder Kandemir’den babasına duygusal mektup.

Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir gözyaşları içinde babasına yazdığı mektubu okudu.

Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman.

Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum. Bir tür barış mıydı bilmiyorum, hastane koridorlarındaki bayraksız kalabalıkta bir şeyler gördüm ben.

Ceren Önder Kandemir'in konuşması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Borys Hjuven

Her ölen pkkliyi kahramanlastirmak yeni trendimiz galiba

berat

sırrı beyi gerçek anlamda tanıyabilecek Zekaya sahip değilsin. Bu yüzden bence sırri beyin neden bu kadar çok paylaşıldığı üzerine kafa yorma.😇

V. Murad

PKK'lı herifin tabutunda Türk bayrağı ne alaka

berat

Bence bi sg. O bayrağı senden daha çok hak ediyor. Gerçekten Ülkesini seven barış için çabalayan Gerçek vatansever diyebileceğimiz biriydi. Allah rahmet etsi... Devamını Gör

futboltopu20

😢😢😢😢