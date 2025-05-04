Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e Veda: “Ölüm Sana Yakışmadı”

“Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş.

Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş.'