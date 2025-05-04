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Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e Veda: “Ölüm Sana Yakışmadı”

Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e Veda: “Ölüm Sana Yakışmadı”

Selahattin Demirtaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 11:28

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için veda paylaşımı yaptı.

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Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’e Twitter’dan yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.

Selahattin Demirtaş’ın paylaşımı

Selahattin Demirtaş’ın paylaşımı
twitter.com

Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş.

Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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