Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e Veda: “Ölüm Sana Yakışmadı”
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için veda paylaşımı yaptı.
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Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Selahattin Demirtaş’ın paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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