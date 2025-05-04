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Sırrı Süreyya Önder İçin Bugün Tören Düzenlenecek: Cenazesi Hastaneden Alındı

Sırrı Süreyya Önder İçin Bugün Tören Düzenlenecek: Cenazesi Hastaneden Alındı

Sırrı Süreyya Önder
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 09:22

TBMM Başkanvekili görevini de üstlenen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Önder’in cenazesi sabah saatlerinde hastaneden alındı. Sırrı Süreyya Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında hastaneye kaldırılmış ve 18 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.

Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında hastaneye kaldırılmış ve 18 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. 

Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

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Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı da belli oldu.

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı da belli oldu.

Hayatını kaybeden Önder için saat 11’de AKM’de tören düzenlenecek. Sırrı Süreyya Önder, Levent Barbaros Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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