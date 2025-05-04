Sırrı Süreyya Önder'in Yıllar Önce Yaptığı "İyiler Erken Ölür" Başlıklı Konuşması Gündem Oldu
Sırrı Süreyya Önder'in erken kaybı sevenlerini yasa boğarken, ünlü ismin geçmişte yaptığı konuşmalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Önder'in katıldığı bir televizyon programında yaptığı 'iyiler erken ölür' başlıklı konuşması bugün Türkiye'nin gündeminde.
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DEM Parti milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.
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Önder'in ardından geçmişte yaptığı konuşmalar ve paylaşımlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.
“‘İyiler erken ölür’ sözünün çok bilimsel bir tarafı olduğunu düşünüyorum. "
"Ama başka türlü bir zenginliktir bu, içinde bereketi barındırır. "
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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