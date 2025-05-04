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Sırrı Süreyya Önder'in Yıllar Önce Yaptığı "İyiler Erken Ölür" Başlıklı Konuşması Gündem Oldu

Sırrı Süreyya Önder'in Yıllar Önce Yaptığı "İyiler Erken Ölür" Başlıklı Konuşması Gündem Oldu

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
04.05.2025 - 08:51

Sırrı Süreyya Önder'in erken kaybı sevenlerini yasa boğarken, ünlü ismin geçmişte yaptığı konuşmalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Önder'in katıldığı bir televizyon programında yaptığı 'iyiler erken ölür' başlıklı konuşması bugün Türkiye'nin gündeminde.

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DEM Parti milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

DEM Parti milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Önder, 15 Nisan günü kalp krizi geçirmiş ve Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 18 gün yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Önder'in ardından geçmişte yaptığı konuşmalar ve paylaşımlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Önder'in ardından geçmişte yaptığı konuşmalar ve paylaşımlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bunlardan bir tanesi de yıllar önce katıldığı bir televizyon programında 'iyiler erken ölür' şeklinde yaptığı şu konuşma oldu.

“‘İyiler erken ölür’ sözünün çok bilimsel bir tarafı olduğunu düşünüyorum. "

“‘İyiler erken ölür’ sözünün çok bilimsel bir tarafı olduğunu düşünüyorum. "

'Bir kişinin bir diğerine ‘iyi’ diyebilmesi için onun topluma dönük bir iyiliğinin olması gerekiyor; başkalarının derdine koşmak, başkalarının derdiyle hemhâl olmak, başkalarına zaman ayırmak, imkânlarını başkaları için de tahsis etmek vs. Bu tür kani gönüllü insanların ki buradaki kani kelimesi önemlidir; zengin anlamına gelir'

"Ama başka türlü bir zenginliktir bu, içinde bereketi barındırır. "

"Ama başka türlü bir zenginliktir bu, içinde bereketi barındırır. "

'Bu iyi ve bereketli insanlar maalesef erken göçüyor işte. Sonuçta bu kalp dediğin bir kişinin, bilemedin iki kişinin yükünü kaldırabiliyor. Başkalarının dertlerini de sırtlanınca e bu terazi bu sıkleti bir yerde çekmiyor.”

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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