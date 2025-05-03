Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Programı Belli Oldu
Sırrı Süreyya Önder'in 18 günlük yaşam mücadelesi sonucunda yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Önder için siyasi isimler ve partilerin yanı sıra sosyal medyada vatandaşlar da taziye ve üzüntülerini iletiyor. Önder için yapılacak cenaze programı da belli oldu.
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Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesini kaybetti.
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AKM'de tören yapılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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