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Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Programı Belli Oldu

Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Programı Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 18:42 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 19:08

Sırrı Süreyya Önder'in 18 günlük yaşam mücadelesi sonucunda yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Önder için siyasi isimler ve partilerin yanı sıra sosyal medyada vatandaşlar da taziye ve üzüntülerini iletiyor. Önder için yapılacak cenaze programı da belli oldu.

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Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesini kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılan ev 18 gündür yaşam mücadelesi veren Sırrı Süreya Önder bugün vefat etti. Vefatı büyük bir üzüntüye neden olan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı da belli oldu.

AKM'de tören yapılacak.

AKM'de tören yapılacak.

Dem Parti, Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilecek cenaze törenini açıkladı. Dem Parti'den yapılan açıklamada 'Sırrı Süreyya Önder Pazartesi İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacaktır. 12.00'de AKM'de Anma Etkinliği düzenlenecektir. İkindi namazından sonra Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılınacaktır. Ardından cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir.' denildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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