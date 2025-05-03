Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Programı Belli Oldu

Sırrı Süreyya Önder'in 18 günlük yaşam mücadelesi sonucunda yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Önder için siyasi isimler ve partilerin yanı sıra sosyal medyada vatandaşlar da taziye ve üzüntülerini iletiyor. Önder için yapılacak cenaze programı da belli oldu.