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Sırrı Süreyya Önder'in Ardından Devlet Bahçeli de Taziye Yayınladı

Sırrı Süreyya Önder'in Ardından Devlet Bahçeli de Taziye Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 17:42

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber geldi. Hem sanatçı kişiliği ile hem de siyasi kimliği ile Türkiye'de önemli bir konumda olan Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sevenlerini derin bir yasa boğdu. 

Önder için siyasi figürler de taziyeler yayınladı. Devlet Bahçeli de Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından 'Çok üzgünüm' diyerek bir mesaj yayınladı. 

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Sırrı Süreyya Önder vefat etti.

Sırrı Süreyya Önder vefat etti.

Kalp krizi geçirdikten sonra 18 gün yoğun bakımda kalan Önder'in bugün 16.10'da çoklu organ yetmezliği sonucu vefat ettiği açıklandı. Önder'in vefatı sevenlerini yasa boğarken siyasi isimlerden de taziyeler geldi.

"Saygı ve sevgiye müstehak"

"Saygı ve sevgiye müstehak"

Devlet Bahçeli de Önder'le ilgili mesaj yayınlayan isimlerden oldu. Devlet Bahçeli, 'Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik.' dedi.

"Hakikaten çok üzgünüm"

"Hakikaten çok üzgünüm"

Devlet Bahçeli, mesajının devamında 'Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. 

Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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