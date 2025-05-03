Sırrı Süreyya Önder'in Ardından Devlet Bahçeli de Taziye Yayınladı
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber geldi. Hem sanatçı kişiliği ile hem de siyasi kimliği ile Türkiye'de önemli bir konumda olan Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sevenlerini derin bir yasa boğdu.
Önder için siyasi figürler de taziyeler yayınladı. Devlet Bahçeli de Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından 'Çok üzgünüm' diyerek bir mesaj yayınladı.
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Sırrı Süreyya Önder vefat etti.
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"Saygı ve sevgiye müstehak"
"Hakikaten çok üzgünüm"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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