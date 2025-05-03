Sırrı Süreyya Önder'in Ardından Devlet Bahçeli de Taziye Yayınladı

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber geldi. Hem sanatçı kişiliği ile hem de siyasi kimliği ile Türkiye'de önemli bir konumda olan Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Önder için siyasi figürler de taziyeler yayınladı. Devlet Bahçeli de Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından 'Çok üzgünüm' diyerek bir mesaj yayınladı.

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