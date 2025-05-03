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Mustafa Sarıgül, Sırrı Sürreyya Önder’in Vefat Etmesiyle Birlikte Başsağlığı Mesajı Yayınladı

Mustafa Sarıgül, Sırrı Sürreyya Önder’in Vefat Etmesiyle Birlikte Başsağlığı Mesajı Yayınladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.05.2025 - 16:54

18. gündür yoğun bakımda olan Sırrı Süreyya Önder’in bugün 16.10’da hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevenlerini sarsan vefat haberi hastane tarafından açıklandı. Ölüm nedeni ise çoklu organ yetmezliği olarak belirtildi. CHP’den Mustafa Sarıgül ise vefat haberini almasıyla birlikte başsağlığı videosu yayınladı. 

Detaylara geçelim.

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Sarıgül’ün paylaşımı 👇

“Seni çok özleyeceğiz”

“Seni çok özleyeceğiz”

Sarıgül paylaşıma şu notları düştü: 

“Sayın Sırrı Süreyya Önder 

Başkanım Mekanın Cennet Olsun.

Seni çok özleyeceğiz ve arıyacağız.

#sırrısüreyyaönder”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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