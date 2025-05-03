Sırrı Süreyya Önder’in 2012 Yılında Yaptığı “Veda” Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu
18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den acı haber geldi. Önder, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Önder’in ölümü sevenlerini yasa boğarken 2012 yılında sosyal medya hesabından yaptığı “Veda” paylaşımı yeniden gündem oldu.
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Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.
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"Veda sözü Karl Marx'tan gelsin."
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Sırrı Süreyya Önder'in o paylaşımına yaşamını yitirmesinin ardından gelen yorumlar şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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