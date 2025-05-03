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Sırrı Süreyya Önder’in 2012 Yılında Yaptığı “Veda” Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu

Sırrı Süreyya Önder’in 2012 Yılında Yaptığı “Veda” Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 17:09 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 17:13

18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den acı haber geldi. Önder, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Önder’in ölümü sevenlerini yasa boğarken 2012 yılında sosyal medya hesabından yaptığı “Veda” paylaşımı yeniden gündem oldu.

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Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 15 Nisan’da hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sırrı Süreyya Önder’den acı haber 3 Mayıs Cumartesi günü geldi. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Önder’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10’da yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Veda sözü Karl Marx'tan gelsin."

"Veda sözü Karl Marx'tan gelsin."
twitter.com

Sırrı Süreyya Önder’in 2012 yılında yaptığı paylaşım gündem oldu. O paylaşım şöyle:

'Veda sözü Karl Marx'tan gelsin 'Tarihin tekerleği hep ileriye ve iyiye doğru döner' kalın sağlıcakla.'

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Sırrı Süreyya Önder'in o paylaşımına yaşamını yitirmesinin ardından gelen yorumlar şöyle oldu:

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Sırrı Süreyya Önder'in o paylaşımına yaşamını yitirmesinin ardından gelen yorumlar şöyle oldu:
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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