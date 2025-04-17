Sırrı Süreyya Önder’in Bilinmeyen Hikayesi: Ortaokulda Dersine Giren Öğrenci Yıllar Sonra Avukatı Oldu
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/757011/...
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 12 saatlik bir ameliyat sonucunda hayata döndürüldü. Tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nden bugün (17 Nisan) yapılan açıklamalarda, Önder'in tedavilere iyi yanıt verdiği belirtildi. Sanatçılardan siyasetçilere kadar toplumun her kesiminden Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajları yağarken Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmen gazeteci Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya için duygusal bir yazı kaleme aldı.
İşte o yazı bir kısmı şöyle👇
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“Adıyaman’ın komünistleri”
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Ortaokulda dersine giren öğrenci yıllar sonra avukatı oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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