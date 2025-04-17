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Sırrı Süreyya Önder’in Bilinmeyen Hikayesi: Ortaokulda Dersine Giren Öğrenci Yıllar Sonra Avukatı Oldu

Sırrı Süreyya Önder’in Bilinmeyen Hikayesi: Ortaokulda Dersine Giren Öğrenci Yıllar Sonra Avukatı Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2025 - 16:54

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 12 saatlik bir ameliyat sonucunda hayata döndürüldü. Tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nden bugün (17 Nisan) yapılan açıklamalarda, Önder'in tedavilere iyi yanıt verdiği belirtildi. Sanatçılardan siyasetçilere kadar toplumun her kesiminden Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajları yağarken Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmen gazeteci Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya için duygusal bir yazı kaleme aldı. 

İşte o yazı bir kısmı şöyle👇

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/757011/...
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“Adıyaman’ın komünistleri”

“Adıyaman’ın komünistleri”

Adıyaman vilayet olduktan 8 yıl sonra (1962) doğdun, 8 yaşında baban Ziya Amca'yı kaybettiğinde hayatın acımasızlığıyla tanıştın. 'Önderler' dendiğinde 'Adıyaman'ın komünistleri' derlerdi size.

Ziya Amca 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman'daki kurucusuydu ve il başkanlığını yapmıştı, haksız da değillerdi.

Ama ne senin komünistliğin ne sosyalistliğin ne solculuğun tarif edilemiyordu. Yaşantın buna izin vermiyordu. Herkesin ezberini bozuyordun.

Ailen tam Adıyaman kültürüydü.

Dayın Said-i Nursi'nin talebesiydi

Çok kültürlülük aileden sana mirastı.

Sen Türkmen'din ve Adıyaman'da Kürtlerin arasında büyümüştün.

Herkesin seni Kürt zannetmesi bu yüzdendi ama sen hem Türk hem Kürt olmayı becermiş bir çilekeştin.

Baban Ziya Amca vefat ettiğinde annen ve 4 kardeşinle birlikte dedenin evine sığındın.

Deden de solcu bir adamdı ama İşçi Partili değildi, CHP'liydi. Sizin aile fikir cümbüşüydü.

Ellerinden öptüğüm Zeliha anne, Ziya amcadan sonra  evlenmedi. Ziya Amca'dan sonra saçını sizin için süpürge etti, seni ve kardeşlerini büyüttü.

Annen diyordu ya 'Para ile tapu bizi sevmiyor' diye; haklıydı.

'Bir ev alayım' dedin annene, evi aldın o da Adıyaman depreminde yıkıldı.

Çok şükür ki anne İstanbul'da yanındaydı ve ona bir şey olmadı.

Sen şimdi o yoğun bakımda yalnızsın ya annenin yüreğindeki depremleri bir bilsen, çok çabuk ayağa kalkarsın.

Ortaokulda dersine giren öğrenci yıllar sonra avukatı oldu.

Ortaokulda dersine giren öğrenci yıllar sonra avukatı oldu.

Sırrı Abi hatırlarsan sonradan senin gibi milletvekili olan adaşın Sırrı Özbek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, senin ortaokul 2. sınıfta dersine girmişti.

Sırrı Abi hep söyler; 'Sırrı çok çalışkandı, sınıfta kendini belli ederdi' diye.

Senin derslerine giren Sırrı Abi daha sonra senin avukatın olacak ve örgüt üyeliğinden aldığın 16 yıl cezayı Yargıtay'da bozduracak ve 12 yıla indirecekti.

Orta öğretim yıllarında, babadan kalan bazı edebiyat kitaplarını bulup okumaya başladığında sol fikirlere yönelmen gayet doğaldı.

Çünkü Fakir Baykurt'la arkadaş olan bir ailede büyüyordun.

1978 yılında yani 16 yaşında Adıyaman Lisesi'nde okurken Maraş Katliamı'nı protesto ettiğin için cezaevine girdin.

Cezanı çektin, çıktın ve herkesin kazanamayacağı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ilk tercihinde kazanarak Ankara'ya gittin.

Mustafa Abi (Kahtalı Mıçe) oturduğunuz yer minderin altına kendi yokluğuna rağmen elindeki parasını senin deyiminle kalbini bırakmıştı, sen de 'İhtiyaç yok abi' dediğinde, 'Niye babo, Almanya'dan mı geldin?' demişti.Çileli ama güzel günlerdi.Bu kadar yorulmamıştın ve henüz 25 yaşındaydın.

Seni barış için gönderenler sonra seni cezalandırdıklarında da sesini çıkarmadın ve hep barışa inandın.

Çok yorgunsun biliyorum.

85 milyonun yükünü sırtlayan barış hamalısın.

Bize, ülkeye, ağaca dağa taşa kurda kuşa çok lazımsın.

Abi lütfen sık dişini. Daha yapacak çok iş var.

Yazının tamamına ulaşmak için: Kaynak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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