Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu ile İlgili Hastaneden Son Açıklama: “Kızının Elini Sıkarak Tepki Vermiş”
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmiş ve yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.
Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan son açıklamada “Genel olarak tedaviye iyi yanıt veriyor” ifadeleri yer aldı.
Gazeteci Nagehan Alçı ise Habertürk’teki köşesinde Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren’in sözlerine tepki verdiğini yazdı.
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TBMM Başkanvekilliği görevini de üstlenen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yaşam savaşı sürüyor.
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Hastaneden “Tedaviye karşılık veriyor” açıklaması.
Nagehan Alçı yoğun bakımda kızına tepki verdiğini yazdı.
Hastane başhekimi Sırrı Süreyya Önder ile ilgili olumlu gelişmeleri paylaştı ancak hayati tehlikelinin hala sürdüğünü söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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