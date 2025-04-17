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Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu ile İlgili Hastaneden Son Açıklama: “Kızının Elini Sıkarak Tepki Vermiş”

Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu ile İlgili Hastaneden Son Açıklama: “Kızının Elini Sıkarak Tepki Vermiş”

Sırrı Süreyya Önder
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 11:47

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmiş ve yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan son açıklamada “Genel olarak tedaviye iyi yanıt veriyor” ifadeleri yer aldı.

Gazeteci Nagehan Alçı ise Habertürk’teki köşesinde Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren’in sözlerine tepki verdiğini yazdı.

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TBMM Başkanvekilliği görevini de üstlenen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yaşam savaşı sürüyor.

TBMM Başkanvekilliği görevini de üstlenen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yaşam savaşı sürüyor.

Önder, evinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 

Kalpte bulunan aort damarında yırtık olduğu tespit edilen Sırrı Süreyya Önder yaklaşık 12 saat süren ameliyat sonrasında yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyordu.

Hastaneden “Tedaviye karşılık veriyor” açıklaması.

Hastaneden “Tedaviye karşılık veriyor” açıklaması.

Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, 'Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta.

Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor.' ifadeleri kullanıldı.

Nagehan Alçı yoğun bakımda kızına tepki verdiğini yazdı.

Nagehan Alçı yoğun bakımda kızına tepki verdiğini yazdı.

Gazeteci Nagehan Alçı da bugünkü köşesinde Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Dün Sinan Çetin aradı. Telefonu korkarak açtım. ‘Nagehan kötünün iyisi bir haber vereyim’ dedi, ‘Kızı yanına girmiş, elini tutarak baba çok ciddi bir ameliyat geçirdin, şu an hastanedesin, seni çok seviyoruz, herkes senin için dua ediyor”’demiş. Bu sözler üzerine Önder sevgili kızı Ceren’i duyduğunu tasdik edercesine elini sıkmış. Bazı temel hayati fonksiyonları da geri gelmeye başlamış.”

Hastane başhekimi Sırrı Süreyya Önder ile ilgili olumlu gelişmeleri paylaştı ancak hayati tehlikelinin hala sürdüğünü söyledi.

Hastane başhekimi Sırrı Süreyya Önder ile ilgili olumlu gelişmeleri paylaştı ancak hayati tehlikelinin hala sürdüğünü söyledi.

Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanenin başhakemi kameraların karşısına geçerek sağlık durumu ile ilgili bilgileri paylaştı.

Önder’in durumunun düne göre çok daha iyi olduğunu söyleyen başhekim, “Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı çok iyi. Sesleri duyuyor, bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu ama hastanın somut anlamda durumunu ortaya koyamayız. Bunu önümüzdeki günlerde anlayabiliriz. Zamana ihtiyacımız var. Hasta için benim öngörüm 10 gün ile 40 gün arası. Hayati tehlikesi devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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