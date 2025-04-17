Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu ile İlgili Hastaneden Son Açıklama: “Kızının Elini Sıkarak Tepki Vermiş”

Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, 'Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta.

Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor.' ifadeleri kullanıldı.