Rasim Ozan Kütahyalı’nın Bileti Kesildi mi? “CHP’ye Kayyum Atanacak” Paylaşımına AKP Kanadından Büyük Tepki
Dün akşam sosyal medya hesabından “Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor” paylaşımı sonrasında gündemi tamamen değiştiren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra da Rasim Ozan hakkında gözaltı kararı verildi.
Hükümete yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu paylaşımı sonrasında kendisine yine hükümete yakın medya kuruluşları ve gazetecilerden arka arkaya sert tepkiler geldi.
İşte dün akşam yaşananlar:
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Rasim Ozan Kütahyalı’nın dün akşam saatlerinde X hesabından yaptığı "CHP’ye kayyum atanacak” paylaşımı adeta olay yarattı.
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Hatta öyle olay yarattı ki; borsada ciddi bir düşüş de yaşandı.
İktidara yakın medya kuruluşlarından biri olan Haber7, Rasim Ozan Kütahyalı için "Provokatör" dedi.
Şamil Tayyar, TGRT’de katıldığı programda Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınması gerektiğini söyledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır" dedi.
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Ahmet Hakan “Korunaklı değilsin kardeşim sen şarlatansın” dedi. Ahmet Hakan ayrıca Rasim Ozan için "Bu adam, Erdoğan karşıtı propaganda yapıyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımları, terörsüz Türkiye hedefini baltalamaya yönelik" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Rasim Ozan’ın açıklamaları için ‘mesnetsiz’ ifadesini kullandı.
Cem Küçük de “Bu hassas bir konu. Bu iddia yüzünden borsa %6 düştü. 1 milyon TL paran varsa 60-70 bin TL kaybettin 1 saatte” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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