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Rasim Ozan Kütahyalı’nın Bileti Kesildi mi? “CHP’ye Kayyum Atanacak” Paylaşımına AKP Kanadından Büyük Tepki

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Bileti Kesildi mi? “CHP’ye Kayyum Atanacak” Paylaşımına AKP Kanadından Büyük Tepki

CHP Rasim Ozan Kütahyalı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2025 - 11:32

Dün akşam sosyal medya hesabından “Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor” paylaşımı sonrasında gündemi tamamen değiştiren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra da Rasim Ozan hakkında gözaltı kararı verildi.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu paylaşımı sonrasında kendisine yine hükümete yakın medya kuruluşları ve gazetecilerden arka arkaya sert tepkiler geldi. 

İşte dün akşam yaşananlar:

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Rasim Ozan Kütahyalı’nın dün akşam saatlerinde X hesabından yaptığı "CHP’ye kayyum atanacak” paylaşımı adeta olay yarattı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın dün akşam saatlerinde X hesabından yaptığı "CHP’ye kayyum atanacak” paylaşımı adeta olay yarattı.

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından şu paylaşımı yaptı: 'Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor.'

Hatta öyle olay yarattı ki; borsada ciddi bir düşüş de yaşandı.

Hatta öyle olay yarattı ki; borsada ciddi bir düşüş de yaşandı.

Yaşananlar sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma açıldı. İş soruşturma açılmasıyla da kalmadı, Şamil Tayyar'dan Ahmet Hakan'a, Haber7'den Cem Küçük'e, AKP'ye yakın isimlerin ve medyanın neredeyse tamamından Rasim Ozan Kütahyalı'ya büyük tepkiler geldi. 

İşte o tepkilerden bazıları 👇👇👇

İktidara yakın medya kuruluşlarından biri olan Haber7, Rasim Ozan Kütahyalı için "Provokatör" dedi.

İktidara yakın medya kuruluşlarından biri olan Haber7, Rasim Ozan Kütahyalı için "Provokatör" dedi.

Şamil Tayyar, TGRT’de katıldığı programda Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınması gerektiğini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır" dedi.
twitter.com

“Sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yargı süreçlerinin yanı sıra toplumsal hayatımıza da zarar verebilmektedir. 

Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır. 

Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır. 

Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır. 

Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir.'

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Ahmet Hakan “Korunaklı değilsin kardeşim sen şarlatansın” dedi. Ahmet Hakan ayrıca Rasim Ozan için "Bu adam, Erdoğan karşıtı propaganda yapıyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımları, terörsüz Türkiye hedefini baltalamaya yönelik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Rasim Ozan’ın açıklamaları için ‘mesnetsiz’ ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Rasim Ozan’ın açıklamaları için ‘mesnetsiz’ ifadesini kullandı.
twitter.com

'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. 

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.'

Cem Küçük de “Bu hassas bir konu. Bu iddia yüzünden borsa %6 düştü. 1 milyon TL paran varsa 60-70 bin TL kaybettin 1 saatte” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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