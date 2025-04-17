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İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklanan Üniversite Öğrencisi Gözaltı Sürecini ve Nezarethane Koşullarını Anlattı

İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklanan Üniversite Öğrencisi Gözaltı Sürecini ve Nezarethane Koşullarını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.04.2025 - 11:06

Irmak Uyan adlı üniversite öğrencisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde eylemlere katıldığı için tutuklanan gençlerden biri. Irmak Uyan, 12punto’nun YouTube programına avukatı ile birlikte konuk oldu. Genç kadın, cezaevinde yaşadıklarını tek tek anlattı. Yemek olarak bozuk peynirle yapılmış sandviçler verildiğini dile getirdi. Ek olarak tuvalet kağıdı verilmediğini ifade etmesi de dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.

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Gözaltına alınma süreci 👇

Nezarethanede yaşananlar 👇

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından tutukluluk kararları art arda gelmeye başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından tutukluluk kararları art arda gelmeye başlamıştı.

Binlerce kişi İmamoğlu’na destek vermek için eylemlerde bir araya gelmişti. Özellikle Saraçhane’de gerçekleşen mitinglere katılım olmuştu. Bunlara ek olarak üniversite öğrencilerinin direnişleri ön plana çıkmıştı. Irmak Uyan da o üniversite öğrencilerinden biriydi. Kendi gibi tutuklanan onlarca öğrenci olmuştu. Kimileri tahliye edildi. Kimilerinin ise tutukluluk süreci devam ediyor. Programın tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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