İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklanan Üniversite Öğrencisi Gözaltı Sürecini ve Nezarethane Koşullarını Anlattı
Irmak Uyan adlı üniversite öğrencisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde eylemlere katıldığı için tutuklanan gençlerden biri. Irmak Uyan, 12punto’nun YouTube programına avukatı ile birlikte konuk oldu. Genç kadın, cezaevinde yaşadıklarını tek tek anlattı. Yemek olarak bozuk peynirle yapılmış sandviçler verildiğini dile getirdi. Ek olarak tuvalet kağıdı verilmediğini ifade etmesi de dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.
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Gözaltına alınma süreci 👇
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Nezarethanede yaşananlar 👇
Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından tutukluluk kararları art arda gelmeye başlamıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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