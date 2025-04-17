İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklanan Üniversite Öğrencisi Gözaltı Sürecini ve Nezarethane Koşullarını Anlattı

Binlerce kişi İmamoğlu’na destek vermek için eylemlerde bir araya gelmişti. Özellikle Saraçhane’de gerçekleşen mitinglere katılım olmuştu. Bunlara ek olarak üniversite öğrencilerinin direnişleri ön plana çıkmıştı. Irmak Uyan da o üniversite öğrencilerinden biriydi. Kendi gibi tutuklanan onlarca öğrenci olmuştu. Kimileri tahliye edildi. Kimilerinin ise tutukluluk süreci devam ediyor. Programın tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.