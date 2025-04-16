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Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’nden Financial Times’a Yazdı

Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’nden Financial Times’a Yazdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 10:51

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Financial Times’a yazdı. Makalenin girişinde “Yazar İstanbul belediye başkanıdır. Silivri cezaevinden yazmaktadır” ifadeleri yer aldı. 

İmamoğlu, yazısında “Ben siyasi bir mahkumum” dedi.

Kaynak: https://www.ft.com/content/4bf40350-e...
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“Türkiye’nin demokratik geleceği dünya için neden önemli?”

“Türkiye’nin demokratik geleceği dünya için neden önemli?”

Ekrem İmamoğlu’nun Financial Times’a yazdığı makale bu başlıkla yayımlandı. 

19 Mart’ta gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, “Beni parmaklıklar ardına koymak Erdoğan için bir zafer değil. Aksine, bir uyanışı tetikledi” dedi. Gizli tanık ifadeleri nedeniyle tutuklandığını belirten İmamoğlu, “Ben siyasi bir mahkumum” ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu’nun yazısından öne çıkanlar şöyle:

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana Türkiye'nin izlediği yol ilgi çekici bir model sundu: çoğunluğu Müslüman, laik, demokratik bir cumhuriyet moderniteye doğru ilerliyor. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıllık iktidarında bu model çözüldü. Demokratik kurumlar aşındı, muhalefet kriminalize edildi ve yargı silah haline getirildi. Bu demokratik çürüme ekonomik krizi derinleştirdi ve halkın umutsuzluğunu yaydı.

Halkın desteği arttıkça ben de cumhurbaşkanlığına adaylığımı açıkladım. Ancak hükümet bu ivmeye saygı göstermek yerine baskılarını arttırdı. Yönetimimizi soruşturmalarla ve belediye hizmetlerini engelleme tehditleriyle doldurdular. Otuz yılı aşkın bir süre önce verilen ve başkanlık görevi için gerekli olan üniversite diplomam keyfi bir şekilde iptal edildi. Ardından, 19 Mart'ta, adaylığımın resmen onaylanmasından dört gün önce, yüzlerce polis evimi kuşattı. Aralarında en yakın danışmanlarım ve belediye çalışma arkadaşlarımın da bulunduğu 100'den fazla kişiyle birlikte yolsuzluk ve terörizme yardım gibi asılsız suçlamalarla gözaltına alındım.

Bu satırları, birçok seçilmiş yetkili, akademisyen, gazeteci ve aktivistin de tutulduğu Silivri Cezaevi'ndeki bir hücreden yazıyorum. Bir avuç sözde “gizli tanığın” belirsiz söylentilerine dayanılarak hapsedildim. Hakkımda verilmiş bir mahkumiyet kararı yok. Ben siyasi bir mahkumum.'

"Erdoğan için zafer değil, uyanıştır."

"Erdoğan için zafer değil, uyanıştır."

İmamoğlu' yazısına şöyle devam etti:

'Beni parmaklıklar ardına yerleştirmek Erdoğan için bir zafer değildir. Aksine, bir uyanışı tetikledi. Sokaklara ilk dökülenler öğrenciler oldu. Erdoğan'ın patronaj ağlarına bağlı medya ve işletmelere karşı boykotlar başlatan ve tabanda mitingler düzenleyen yüz binlerce kişi katıldı. CHP'nin beni cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek için yaptığı açık önseçime 15 milyondan fazla yurttaş katıldı. Bu, demokratik geleceğimiz için kolektif bir tavırdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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