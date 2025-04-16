Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’nden Financial Times’a Yazdı
Kaynak: https://www.ft.com/content/4bf40350-e...
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Financial Times’a yazdı. Makalenin girişinde “Yazar İstanbul belediye başkanıdır. Silivri cezaevinden yazmaktadır” ifadeleri yer aldı.
İmamoğlu, yazısında “Ben siyasi bir mahkumum” dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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