Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: "Sizi Bir Kez Daha mı Boşa Düşürüyorlar?"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
23 Mart’tan beri tutuklu olan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresine seslendi. İmamoğlu, “Turpun büyüğü, dananın kuyruğu diyerek sizi bir kez daha mı boşa düşürüyorlar?” ifadelerini kullandı.
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23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığıyla sosyal medya mesajlarına devam ediyor.
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Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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