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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: "Sizi Bir Kez Daha mı Boşa Düşürüyorlar?"

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: "Sizi Bir Kez Daha mı Boşa Düşürüyorlar?"

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.04.2025 - 21:01

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğluyolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

23 Mart’tan beri tutuklu olan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresine seslendi. İmamoğlu, “Turpun büyüğü, dananın kuyruğu diyerek sizi bir kez daha mı boşa düşürüyorlar?” ifadelerini kullandı.

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23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığıyla sosyal medya mesajlarına devam ediyor.

23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığıyla sosyal medya mesajlarına devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği bir paylaşımda bulundu. 

Kumpas, yalan, dolan, fitne, fesat, gizli tanık, iftiracı zorlamaları vs bunların hepsi boş işler.” diyen İmamoğlu, “Cumhurbaşkanın gerçekten seven biri kaldıysa kendisini bu aziz milletin ve kadim devletin bekası için uyarsın.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı
twitter.com

'Cumhurbaşkanına ve çevresine sesleniyorum!

Bir avuç kötü niyetli muhteris; ihanetleri ile yine aldatılmanızı mı sağlıyor?

“Turpun büyüğü”, “dananın kuyruğu” diyerek sizi bir kez daha mı boşa düşürüyorlar?

Kumpas, yalan, dolan, fitne, fesat, gizli tanık, iftiracı zorlamaları vs bunların hepsi boş işler.

Yeter sürekli aldatıldığınız! Olan bu yoksullaştırılmış, gariban millete oluyor.

Bakın millet nasıl ağır bir bedel ödüyor:

•45 milyar dolar rezerv birkaç günde eridi.

•1,5 yıllık ekonomik program ve ödenen ağır bedel çöp oldu.

•Emekli, genç, işçi, memur, çiftçi sefil oldu.

•Adalete güven kökünden sarsıldı, sistem çürüdü.

•Gençler başta olmak üzere millet, gelecek umudunu yitirdi.

•Kapı kapı gezip ikna etmeye çalıştığınız uluslararası yatırımcı arkasına bile bakmadan geri dönmemek üzere gitti.

Uyarılarımı yapıyorum, çünkü artık bu ülkenin geleceği adına en kritik dönemeçlerden birindeyiz.

Cumhurbaşkanının çevresinde, makamını ve gücünü değil kendisini gerçekten kalpten seven birileri kalmışsa, kendisini bu aziz milletin ve kadim devletin bekası için uyarsın.

Çok şükür millet uyandı ve uyarılarını meydanlarda yapıyor. Asıl büyük dersi ise sandıkta verecek.

Sandık gelecek, o bir avuç haktan ve hukuktan nasiplenmemiş olanlar milletten cevabını alacak.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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