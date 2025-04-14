Devlet Bahçeli’den CHP’ye Tepki: “Ekrem İmamoğlu’nun Davası Bir An Önce Karara Bağlanmalıdır”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin takındığı tavrı eleştirdi.
Ekrem İmamoğlu için de “Dava bir an önce karara bağlanmalıdır” diyen Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için başlattığı imza kampanyasının da işe yaramayacağını ifade etti.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürüyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Karar değil, emir. Oyuncak ettiğiniz yargı sistemiyle tarafsız bir karar beklememeyi öğreneli çok oldu.
MHP artık AKP'nin açıklamalarının olduğu gibi alıyor.
aziz milletimizsana tahammül etmeye mecbur mu acaba? sanki siyasi hayatında bir başarı varmis gibi başkasına sövüyor bu da lan şaka gibi ülkeyiz ya