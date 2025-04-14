Terliğinin Teki Suda Bulundu: Adana’da 7 Yaşındaki Cumali Üç Gündür Kayıp Olarak Aranıyor

Çocuğunun terliğinin bulunduğunu anlatan anne Karanfil Timi, 'Kim götürdüyse oğlumu getirsin, ben ona kurban olurum' diyerek gözyaşı döktü.

Kayıp çocuğun dedesi Cuma Ali Davulcu ise, 'Çocuklar suyun kenarında oynarken arkadaşı gelmiş 'Cumali kayıp' demiş. Bunun üzerine her yeri aradık ama bulamadık. Allah razı olsun devletimiz günlerdir arıyor' ifadelerini kullandı.

Terliğin tekinin suda bulunduğuna değinen Davulcu, 'Arama çalışmaları su içerisinde devam ediyor. İnşallah bir an önce torunum bulunur. Ben onu kendim yetiştiriyordum. Bir ay annesinin babasının yanındaysa 15 gün benim yanımda kalıyordu. Çok akıllı bir çocuktu' diye konuştu.