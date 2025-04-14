Terliğinin Teki Suda Bulundu: Adana’da 7 Yaşındaki Cumali Üç Gündür Kayıp Olarak Aranıyor
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran yaklaşık 20 gün boyunca kayıp olarak aranmış ancak ufak çocuğun korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
Bir kayıp haberi de Adana’dan geldi. 7 yaşındaki kayıp çocuk Cumali Timi’yi arama çalışmaları sürüyor. Son olarak ufak çocuğun terliğinin teki bulunurken, acılı anne Karanfil Timi, 'Kim götürdüyse oğlumu getirsin, ben ona kurban olurum' diyerek gözyaşı döktü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’da Narin Güran’ın uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeninin bulunması hala hafızalarda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acılı anne oğlunun kaybolmasına isyan etti.
Kayıp çocuğu arama çalışmalarından görüntüler 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın