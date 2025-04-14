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Terliğinin Teki Suda Bulundu: Adana’da 7 Yaşındaki Cumali Üç Gündür Kayıp Olarak Aranıyor

Terliğinin Teki Suda Bulundu: Adana’da 7 Yaşındaki Cumali Üç Gündür Kayıp Olarak Aranıyor

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.04.2025 - 18:08

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran yaklaşık 20 gün boyunca kayıp olarak aranmış ancak ufak çocuğun korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Bir kayıp haberi de Adana’dan geldi. 7 yaşındaki kayıp çocuk Cumali Timi’yi arama çalışmaları sürüyor. Son olarak ufak çocuğun terliğinin teki bulunurken, acılı anne Karanfil Timi, 'Kim götürdüyse oğlumu getirsin, ben ona kurban olurum' diyerek gözyaşı döktü.

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Diyarbakır’da Narin Güran’ın uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeninin bulunması hala hafızalarda.

Diyarbakır’da Narin Güran’ın uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeninin bulunması hala hafızalarda.

Adana’da yaşanan kayıp olayı ise gündem oldu. Tarım işçisi İbrahim ve Karanfil Timi'nin 7 yaşındaki oğlu Cumali Timi, 3 gün önce sulama kenarı çevresinde oynarken ortadan kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk günden itibaren Jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte akredite sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hem sulama kanalında hem de çevrede arama çalışması başlatıldı.

200 personelin katılığı arama çalışmaları sürerken, kayıp çocuğun giydiği terliğin teki ise su kanalının içinde bulundu.

Acılı anne oğlunun kaybolmasına isyan etti.

Acılı anne oğlunun kaybolmasına isyan etti.

Çocuğunun terliğinin bulunduğunu anlatan anne Karanfil Timi, 'Kim götürdüyse oğlumu getirsin, ben ona kurban olurum' diyerek gözyaşı döktü.

Kayıp çocuğun dedesi Cuma Ali Davulcu ise, 'Çocuklar suyun kenarında oynarken arkadaşı gelmiş 'Cumali kayıp' demiş. Bunun üzerine her yeri aradık ama bulamadık. Allah razı olsun devletimiz günlerdir arıyor' ifadelerini kullandı.

Terliğin tekinin suda bulunduğuna değinen Davulcu, 'Arama çalışmaları su içerisinde devam ediyor. İnşallah bir an önce torunum bulunur. Ben onu kendim yetiştiriyordum. Bir ay annesinin babasının yanındaysa 15 gün benim yanımda kalıyordu. Çok akıllı bir çocuktu' diye konuştu.

Kayıp çocuğu arama çalışmalarından görüntüler 👇

Kayıp çocuğu arama çalışmalarından görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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