Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hayko Cepkin'e Tepki: "İnsan Olmadığı Belli"
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’in geçtiğimiz günlerde konser sırasında yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Hayko Cepkin’in görüntülerini paylaşarak “Şarkıcı bozuntusu. İnsan olmadığı belli” açıklamasında bulundu.
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Hayko Cepkin geçtiğimiz günlerde düzenlediği konserde gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hayko Cepkin’e tepki gösterdi.
Oktay Saral’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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