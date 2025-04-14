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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hayko Cepkin'e Tepki: "İnsan Olmadığı Belli"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hayko Cepkin'e Tepki: "İnsan Olmadığı Belli"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.04.2025 - 17:33

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’in geçtiğimiz günlerde konser sırasında yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Hayko Cepkin’in görüntülerini paylaşarak “Şarkıcı bozuntusu. İnsan olmadığı belli” açıklamasında bulundu.

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Hayko Cepkin geçtiğimiz günlerde düzenlediği konserde gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

Hayko Cepkin geçtiğimiz günlerde düzenlediği konserde gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

Cepkin, konserde bulunanların “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarına karşılık, “Zıplamakla olmuyor onu gördük. Biraz daha iddialı zıplamalar gerekiyor. Yola çıkmışken yarı yolda bırakılmak gibi şeylerimiz oluyor ya bunları kabul etmiyoruz.” demişti.

O anlar 👇

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hayko Cepkin’e tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hayko Cepkin’e tepki gösterdi.

Twitter hesabından Hayko Cepkin’in videosunu paylaşan Saral, “Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli…” ifadelerini kullandı.

Oktay Saral’ın paylaşımı 👇

Oktay Saral’ın paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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