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21 Mart Resmi Tatil İlan Ediliyor: TBMM’de Kanun Teklifi Verildi!

21 Mart Resmi Tatil İlan Ediliyor: TBMM’de Kanun Teklifi Verildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.04.2025 - 17:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda resmi tatil olacağına dair yeşil ışık yakmıştı. 21 Mart’ın Nevruz Günü resmi tatil olması için hazırlıklara başlayacağını söyleyen Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından yeni bir adım atıldı. 

21 Mart’ın Nevruz Günü Tatili olması için TBMM’de kanun teklifi verildi.

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21 Mart Resmi Tatil Olacak mı?

21 Mart Resmi Tatil Olacak mı?

21 Mart'ın Nevruz Günü tatili olması için kanun teklifi verildi. AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın, Nevruz Günü Tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğunu ifade etti:

“Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da bir günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim.”

Bayram, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu. Kanuna, '21 Mart Nevruz Günü Tatili' ibaresinin ekleneceğini dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

21 Mart’ta konuşma yapan Erdoğan şunları söylemişti:

Nevruz coşkusunu paylaşıyoruz. Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu kutlayan tüm soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum. Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali beyle de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişarede burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah.

azı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun.

Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olacak, birliğimize, beraberliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Emre Keskin

dem partiyle görüştü şimdi onlarin istediği herşeyi yapıyor. elbet bir gün be

Mert

Kemalist kardeş belki de nevruzu Kürtlere kaptırmamak adına atılabilecek en mantıklı adım bu olmuştur. Anlıyor musun ? Bi düşün başalım kimin kazanımı daha ç... Devamını Gör

michael.elende

Şunu 21 marttan önce yapsaydınız ya

tarihe not düşen

değerli arkadaşlar, komisyonumuzun uzun çalışmaları sonucunda amacımıza ulaştık. şöyle bir karar aldık. bundan sonra yılın 360 günü tatil olarak kabul edilmi... Devamını Gör