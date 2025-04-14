21 Mart Resmi Tatil İlan Ediliyor: TBMM’de Kanun Teklifi Verildi!

21 Mart’ta konuşma yapan Erdoğan şunları söylemişti:

“Nevruz coşkusunu paylaşıyoruz. Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu kutlayan tüm soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum. Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali beyle de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişarede burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah.

azı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun.

Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olacak, birliğimize, beraberliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir.”