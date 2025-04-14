21 Mart Resmi Tatil İlan Ediliyor: TBMM’de Kanun Teklifi Verildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda resmi tatil olacağına dair yeşil ışık yakmıştı. 21 Mart’ın Nevruz Günü resmi tatil olması için hazırlıklara başlayacağını söyleyen Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından yeni bir adım atıldı.
21 Mart’ın Nevruz Günü Tatili olması için TBMM’de kanun teklifi verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Mart Resmi Tatil Olacak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
dem partiyle görüştü şimdi onlarin istediği herşeyi yapıyor. elbet bir gün be
Kemalist kardeş belki de nevruzu Kürtlere kaptırmamak adına atılabilecek en mantıklı adım bu olmuştur. Anlıyor musun ? Bi düşün başalım kimin kazanımı daha ç... Devamını Gör
Şunu 21 marttan önce yapsaydınız ya
değerli arkadaşlar, komisyonumuzun uzun çalışmaları sonucunda amacımıza ulaştık. şöyle bir karar aldık. bundan sonra yılın 360 günü tatil olarak kabul edilmi... Devamını Gör