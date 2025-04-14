Bakan Yusuf Tekin'den Öğretmenler Hakkında Açıklama: "Merak Etmeyin Eğitim Daha İleri Olacak"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılında performans değerlendirmesi yapılaamadığı için atama takvimini bir yıl ertelendiğini belirterek.'Bu yıl Ocak ayı başında takvimi ilan ettik. Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık.” ifadelerini kullandı.

İlan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu belirten Bakan Tekin, 'Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadığını söyledi.

Bakan öğrenci velilerine de, “Velilerimiz rahat olsun eğitim kalitesi önceliğimiz. Oradaki eğitimi daha ileri taşıyacak sürecin içerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.