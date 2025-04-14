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Bakan Yusuf Tekin'den Öğretmenler Hakkında Açıklama: "Merak Etmeyin Eğitim Daha İleri Olacak"

Bakan Yusuf Tekin'den Öğretmenler Hakkında Açıklama: "Merak Etmeyin Eğitim Daha İleri Olacak"

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.04.2025 - 16:44

Proje okullarında görevli bazı öğretmenlerin siyasi sebeplerle görevden uzaklaştırıldığı iddia ediliyordu. Lise öğrencileri, öğretmenlerinin kadrolarının iptal edilmesi sonrasında okullarda protesto gösterileri yapıyordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise görevden alınan öğretmenlerle ilgili, “32 bin öğretmenin yüzde 80’i görevine devam etti. Sadece 6 bin öğretmenin görev süresi uzatılmadı” dedi. 

Bakan Tekin velilere mesajında ise “ Oradaki eğitimin daha ileri taşıyacak sürecin içerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.

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Proje okullarında 4 yıl süresi dolan bazı öğretmenlerin kadroları boşa düşmüş veya başka okullarda görevlendirilmişti.

Proje okullarında 4 yıl süresi dolan bazı öğretmenlerin kadroları boşa düşmüş veya başka okullarda görevlendirilmişti.

Sosyal medyada ise kararın siyasi olduğu ve görevden alınan öğretmenlerin siyasi düşüncüleri sebebiyle böyle bir karar alındığı iddia ediliyordu.

Öğretmenleri görevden alınan lise öğrencileri ise okul bahçelerinde ve sınıflarda kararı protesto ediyordu.

Eylemlerde görüntüler 👇

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılında performans değerlendirmesi yapılaamadığı için atama takvimini bir yıl ertelendiğini belirterek.'Bu yıl Ocak ayı başında takvimi ilan ettik. Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık.” ifadelerini kullandı.

İlan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu belirten Bakan Tekin, 'Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadığını söyledi. 

Bakan öğrenci velilerine de, “Velilerimiz rahat olsun eğitim kalitesi önceliğimiz. Oradaki eğitimi daha ileri taşıyacak sürecin içerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.

Bakan protestolara katılanların öğrenci olmadığını iddia etti.

Bakan protestolara katılanların öğrenci olmadığını iddia etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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