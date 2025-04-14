Bakan Yusuf Tekin'den Öğretmenler Hakkında Açıklama: "Merak Etmeyin Eğitim Daha İleri Olacak"
Proje okullarında görevli bazı öğretmenlerin siyasi sebeplerle görevden uzaklaştırıldığı iddia ediliyordu. Lise öğrencileri, öğretmenlerinin kadrolarının iptal edilmesi sonrasında okullarda protesto gösterileri yapıyordu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise görevden alınan öğretmenlerle ilgili, “32 bin öğretmenin yüzde 80’i görevine devam etti. Sadece 6 bin öğretmenin görev süresi uzatılmadı” dedi.
Bakan Tekin velilere mesajında ise “ Oradaki eğitimin daha ileri taşıyacak sürecin içerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.
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Proje okullarında 4 yıl süresi dolan bazı öğretmenlerin kadroları boşa düşmüş veya başka okullarda görevlendirilmişti.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan protestolara katılanların öğrenci olmadığını iddia etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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