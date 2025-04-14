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19 Yaşındaki Yayıncı Sözlü Tacize Uğradı, Yardım İstediği Yetkiliden Ahlaksız Teklif Aldığını İddia Etti

19 Yaşındaki Yayıncı Sözlü Tacize Uğradı, Yardım İstediği Yetkiliden Ahlaksız Teklif Aldığını İddia Etti

Taciz
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 16:01

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Kick uygulaması, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. 5etul kullanıcı adına sahip 19 yaşındaki bir yayıncı, önce Amerikalı bir yayıncının sözlü tacizine maruz kaldığını söyledi. Yaşadıklarını platform yetkililerine bildirmek isteyen genç kadın, bu kez de Kick yetkilisi Tarık’tan ahlaksız teklifler aldığını iddia etti. O anları sosyal medyada paylaşan 5etul, kısa sürede gündem oldu

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@5etul kullanıcı adına sahip Betül isimli bir Kick yayıncısı, geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir yayıncının kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

@5etul kullanıcı adına sahip Betül isimli bir Kick yayıncısı, geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir yayıncının kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

Sonrasında ise Kick yetkisi olan Tarık isimli biriyle iletişime geçtiğini, akabinde Tarık'ın, 'Instagram çok yoğun, Snapchat'ten konuşalım' diyerek kendisine Snapchat'te ahlaksız tekliflerde bulunduğunu iddia etti.

X'te platcorn isimli bir hesap da Betül'ün mesajlarını paylaştı.

X'te platcorn isimli bir hesap da Betül'ün mesajlarını paylaştı.

Mesajlarda ise bahsi geçen kişinin bu teklifleri yaptığını dile getirdi.

Diğer chat kullanıcıları ise bu kişinin "Tarık" isimli adamın olduğu konusunda hemfikirdi.

Diğer chat kullanıcıları ise bu kişinin "Tarık" isimli adamın olduğu konusunda hemfikirdi.

Bu konuşmaların üzerine sosyal medya çalkalandı.

Bu konuşmaların üzerine sosyal medya çalkalandı.
twitter.com

Betül'ün Amerikalı yayıncı tarafından sözlü tacize uğradığı anlar:

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Grupta sırasıyla yazılan şeyler kan dondurdu.

Grupta sırasıyla yazılan şeyler kan dondurdu.

Meğerse bu ilk taciz olayı değilmiş. Tarık isimli kişinin başka bir kadını da sürekli olarak Dubai'ye davet ettiği öne sürüldü.

Meğerse bu ilk taciz olayı değilmiş. Tarık isimli kişinin başka bir kadını da sürekli olarak Dubai'ye davet ettiği öne sürüldü.

Bu kişi, Betül isimli yayıncıya Instagram yoluyla ulaşarak durumu anlattı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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