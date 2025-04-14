19 Yaşındaki Yayıncı Sözlü Tacize Uğradı, Yardım İstediği Yetkiliden Ahlaksız Teklif Aldığını İddia Etti

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Kick uygulaması, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. 5etul kullanıcı adına sahip 19 yaşındaki bir yayıncı, önce Amerikalı bir yayıncının sözlü tacizine maruz kaldığını söyledi. Yaşadıklarını platform yetkililerine bildirmek isteyen genç kadın, bu kez de Kick yetkilisi Tarık’tan ahlaksız teklifler aldığını iddia etti. O anları sosyal medyada paylaşan 5etul, kısa sürede gündem oldu

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