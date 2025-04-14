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Yaşam
Perulu Yazar Mario Vargas Llosa 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Perulu Yazar Mario Vargas Llosa 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 12:30

Perulu yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, ünlü yazarın Pazar günü huzur içinde aramızdan ayrıldığını duyurdu. Latin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Vargas Llosa, yazdığı romanlarla yalnızca bölgesel değil, dünya çapında bir etki yaratmış, edebiyat dünyasında silinmez bir iz bırakmıştı.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cg4...
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Perulu yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Perulu yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, ünlü yazarın Pazar günü vefat ettiğini açıkladı.

Vargas Llosa, Latin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden biriydi ve özellikle "Boom" kuşağının son temsilcisi olarak tanınıyordu.

Vargas Llosa, Latin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden biriydi ve özellikle "Boom" kuşağının son temsilcisi olarak tanınıyordu.

1963’te yayımladığı 'Şehrin Köpekleri' adlı romanıyla edebiyat dünyasına adım atmış ve dünya çapında ün kazandığı 'Yeşil Ev' ile adını duyurmuştu.

Gabriel García Márquez ile birlikte Latin Amerika edebiyatının kimliğini şekillendiren Vargas Llosa, eserlerinde sıklıkla ırkçılık, baskı, göç ve cinsellik gibi toplumsal temaları ele aldı.

Gabriel García Márquez ile birlikte Latin Amerika edebiyatının kimliğini şekillendiren Vargas Llosa, eserlerinde sıklıkla ırkçılık, baskı, göç ve cinsellik gibi toplumsal temaları ele aldı.

2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü, özellikle 'güç dinamiklerini ve bireyin bu dinamiklere karşı gösterdiği direnişi anlatma biçimiyle' kazandı. Yazarlığa veda ederken yayımladığı son romanı Sana Sessizliğimi Adıyorum, Peru'ya bir aşk mektubu ve müzik kültürüne bir övgü olarak nitelendiriliyordu.

Son yıllarda daha çok felsefi eserler üzerine yoğunlaşan Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre üzerine yazmayı arzu ettiğini belirtmişti. 1990’da Peru başkanlığına adaylık da koymuş ve politik kariyerinde de dikkat çeken bir figür haline gelmişti. Genç yaşlarında sol görüşlere sahipken, ilerleyen yıllarda liberal ve muhafazakar düşüncelere yönelmişti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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