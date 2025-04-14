Perulu yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti.

2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü, özellikle 'güç dinamiklerini ve bireyin bu dinamiklere karşı gösterdiği direnişi anlatma biçimiyle' kazandı. Yazarlığa veda ederken yayımladığı son romanı Sana Sessizliğimi Adıyorum, Peru'ya bir aşk mektubu ve müzik kültürüne bir övgü olarak nitelendiriliyordu.

Son yıllarda daha çok felsefi eserler üzerine yoğunlaşan Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre üzerine yazmayı arzu ettiğini belirtmişti. 1990’da Peru başkanlığına adaylık da koymuş ve politik kariyerinde de dikkat çeken bir figür haline gelmişti. Genç yaşlarında sol görüşlere sahipken, ilerleyen yıllarda liberal ve muhafazakar düşüncelere yönelmişti.