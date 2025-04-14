Mario Vargas Llosa Kimdir? Hayatını Kaybeden Nobel Ödüllü Mario Vargas Llosa'nın Hayatı ve Kariyeri

Mario Vargas Llosa, 28 Mart 1936 tarihinde Peru’da dünyaya geldi. Roman, öykü, oyun yazarı ve eleştirmen olan Llosa, 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Maria Vargas Llosa, dedesinin konsolos olarak görev yaptığı Bolivya’nın Cochabamba kentinde büyüdü. Askeri okuldan mezun olan Llosa, Lima San Marcos Üniversitesi'nde edebiyat eğitimi aldı.

İspanya’da Madrid Üniversitesi’nde ise doktora yaptı.

Mario Vargas Llosa’nın ilk eseri 1952 yılında yayınlanan “İnkanın Kaçışı” adlı oyunu oldu.

1959-1966 arasında Paris'te yaşayan ünlü yazarın ilk romanı “Kent ve Köpekler” dünya çapında büyük ilgi gördü.

1969 yılında ABD’ye giden Llosa Washington Üniversitesi’nde ders verdi ve 1970 yılında Barselona’ya yerleşti. 1974 yılında ise Peru’nun başkenti Lima’ya döndü.

Maria Vargas Llosa, 1990 yılında siyasete de atıldı. Demokratik Cephe’nin adayı olan Llosa, seçimlerde beklediği başarıyı elde edemedi.

Perulu yazar, eserlerinde Latin Amerika’nın kır ve kent yaşamını anlatıyor. Gerçekçiliği ve anlatımdaki ustalığıyla başarı kazanan Mario Vargas Llosa 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Çocukları Alvaro, Gonzalo ve Morgana babaları Mario Vargas Llosa'nın ölüm haberini 'Babamız Mario Vargas Llosa'nın bugün Lima'da, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz' sözleriyle duyurdu.

Hayatını kaybeden Nobel Ödüllü Mario Vargas Llosa'nın eserleri şöyle:

Öykü

Başkanlar

Elebaşılar Hergeleler (1992)

Roman

Kent ve Köpekler (1963, 1984)

Yeşil Ev (1966, 1984)

Köpek Yavruları (1967)

Katedralde Konuşma (1974)

Yüzbaşı ve Kadınlar Taburu (1973, 1988)

Mayta'nın Öyküsü (1992)

And Dağları'nda Terör (1993)

Julia Teyze (1977, 1994)

Don Rigiberto'nun Not Defterleri (1999)

Masalcı (1996)

Palomino Molero'yu Kim Öldürdü (1986, 1991)

Üveyanne'ye Övgü (1994)

Dünyanın Sonunu Getiren Savaş (1982)

Teke Şenliği (2003)

Kelt Rüyası

Cennet Başka Yerde

Oyun

İnkanın Kaçışı (1952)

Tacnalı Bayan (1981)

Edebiyat Eleştirisi

Garcia Marquez: Bir Tanrı Katilinin Öyküsü (1971)

Sonsuz Cümbüş: Flaubert ve Madam Bovary (1975)

Sartre ve Camus Arasında (1981)