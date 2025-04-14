Tanışma Uygulamalarında Anında Soğuma Sebebi Olan 10 Mesaj

Tanışma uygulamalarında eşleşmek, yalnızca ilk adım. Asıl belirleyici olan ise iletişimi nasıl başlattığınız. Atılan ilk mesaj, karşı tarafta olumlu bir izlenim bırakabileceği gibi, iletişimi başlamadan sona erdirebilecek kadar itici de bulunabiliyor.

Yapılan araştırmalar, kullanıcıların büyük bir kısmının klişe ve özensiz ilk mesajlara karşı olumsuz tepki verdiğini ortaya koydu. Basit bir “Merhaba” ya da “Nasılsın?” gibi ifadeler, çoğu zaman ilgisiz ve yüzeysel bulunuyor. Aynı şekilde, aşırı iddialı ya da sınırları zorlayan ifadeler de karşı tarafı rahatsız edebiliyor.

Gelin, ilk etapta itici bulunan 10 mesaja beraber bakalım...