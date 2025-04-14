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Tanışma Uygulamalarında Anında Soğuma Sebebi Olan 10 Mesaj

Tanışma Uygulamalarında Anında Soğuma Sebebi Olan 10 Mesaj

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 10:50

Tanışma uygulamalarında eşleşmek, yalnızca ilk adım. Asıl belirleyici olan ise iletişimi nasıl başlattığınız. Atılan ilk mesaj, karşı tarafta olumlu bir izlenim bırakabileceği gibi, iletişimi başlamadan sona erdirebilecek kadar itici de bulunabiliyor.

Yapılan araştırmalar, kullanıcıların büyük bir kısmının klişe ve özensiz ilk mesajlara karşı olumsuz tepki verdiğini ortaya koydu. Basit bir “Merhaba” ya da “Nasılsın?” gibi ifadeler, çoğu zaman ilgisiz ve yüzeysel bulunuyor. Aynı şekilde, aşırı iddialı ya da sınırları zorlayan ifadeler de karşı tarafı rahatsız edebiliyor.

Gelin, ilk etapta itici bulunan 10 mesaja beraber bakalım...

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Birine ilk mesajı atmak zaten başlı başına stresliyken, bir de yanlış bir cümleyle karşı tarafı kendinizden soğutma ihtimali var.

Birine ilk mesajı atmak zaten başlı başına stresliyken, bir de yanlış bir cümleyle karşı tarafı kendinizden soğutma ihtimali var.

Üstelik tahmin ettiğinizden çok daha fazla insan, attığınız o masum mesajları görünce ışık hızında soğuyabiliyor. FindingTheOne.com'un yaptığı bir ankete göre, flört uygulamalarında ışık hızında soğutan mesajlar ortaya çıktı.

Katılımcıların tam %78’i, sadece “Selam” ya da “Merhaba” gibi tek kelimelik mesajları görünce bir tuhaf oluyormuş.

Katılımcıların tam %78’i, sadece “Selam” ya da “Merhaba” gibi tek kelimelik mesajları görünce bir tuhaf oluyormuş.

Sebebi de aslında çok basit: Sıfır çaba. Ne bir espri ne bir merak uyandırma çabası, hiçbir şey yok.

Bir de şu meşhur “Uyanık mısın?” mesajı... Hah işte o da direkt olarak “Bu kişi sadece bir şeyin peşinde…” algısı yaratıyor. Katılımcıların %72’si bu mesajı görünce hemen soğuyormuş.

Bir diğer klasik ve bayat soru: “N’aber?”

Çok samimi gibi dursa da aşırı sıradan. %100 iyi niyetle sorulsa bile karşı tarafta genelde “yine mi ya?” etkisi bırakıyor.

İşte tanışma uygulamalarında ışık hızında soğutan 10 mesaj:

İşte tanışma uygulamalarında ışık hızında soğutan 10 mesaj:

  • 'Selam' / 'Merhaba'

  • 'Uyanık mısın?'

  • 'N’aber?'

  • Bayat esprili laf atmalar

  • 'Hey güzellik' / 'Selam yakışıklı'

  • “Normalde ilk mesajı ben atmam ama…”

  • 'Ne yapıyorsun?'

  • 'Bu akşam boş musun?'

  • 'Eski sevgilime benziyorsun'

  • “Beni neden seçmelisin?” gibi saçma meydan okumalar

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Kelimelerin anlamı yok hatta etkisi 0(sıfır) eğer dişi olan eşlerden birisi erkekten hoşlanıyorsa bir harf bile yazsa yeterli, eğer erkek dişiden hoşlanıyors... Devamını Gör

rascoln.

Merhaba, selam yerine, hayırlı cumalar mı yazsınlar 😃