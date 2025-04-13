Bazı İnsanları Neden İlk Görüşte Yıllardır Tanıyormuş Gibi Hissederiz?

Bazı insanlar sezgisel olarak daha açıklardır. Beden dili açık, göz teması net, ses tonu yumuşaktır. Beyin bunu “güvenli” olarak algılar ve hemen bir yakınlık kurar.

Buna “empatik rezonans” da deniyor. Karşındaki kişiyle frekansınız uyar, o kişiyi daha önce tanımıyorsanız bile “tanımak istiyorum” hissi doğar.

Aslında o tanıdıklık, içten gelen bir uyumdur.