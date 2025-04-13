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Bazı İnsanları Neden İlk Görüşte Yıllardır Tanıyormuş Gibi Hissederiz?

Bazı İnsanları Neden İlk Görüşte Yıllardır Tanıyormuş Gibi Hissederiz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2025 - 23:36

Yeni tanıştığınız birini gördüğünüzde, daha ilk saniyede bir bağ kurduğunuzu hissedebilirsiniz. O an beyninizin 'sanki ben bu kişiyi yıllardır tanıyorum' demesi, aslında basit bir tesadüf değil. Peki, bu garip duygu nereden geliyor?

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Bazı insanlar vardır… Daha ilk saniyede, ilk göz göze gelişte ya da sadece bir “merhaba”da bile sanki yıllardır tanıyormuşsunuz gibi bir his bırakırlar.

Bazı insanlar vardır… Daha ilk saniyede, ilk göz göze gelişte ya da sadece bir “merhaba”da bile sanki yıllardır tanıyormuşsunuz gibi bir his bırakırlar.

O an kafada şu soru belirir: “Biz daha önce tanışmış mıydık?” Ama cevap çoğu zaman “Hayır.”

Peki o tanıdıklık hissi nereden geliyor?

Beynimiz, her an çevredeki binlerce veriyi anlamlandırmaya çalışırken, tanıdık olanı bulmak için otomatik olarak kalıplar arar.

Beynimiz, her an çevredeki binlerce veriyi anlamlandırmaya çalışırken, tanıdık olanı bulmak için otomatik olarak kalıplar arar.

Bu kişide daha önce gördüğünüz biriyle ortak yüz hatları olabilir, konuşma tarzı, gülüşü ya da mimikleri size bir öğretmeni, eski bir arkadaşı, hatta bir film karakterini anımsatıyor olabilir.

Yani o kişiyi değil, onda tanıdık bir parçayı hatırlıyorsunuz.

Bu his bazen déjà vu gibi çalışır. Beyin, daha önce yaşanmamış bir anı “yaşanmış gibi” kodlayabilir. Buna “false familiarity” yani yanıltıcı tanıdıklık hissi deniyor.

O kişiyle ortak bir mekânda bulunmuş olabilirsiniz, aynı kafeye gitmişsinizdir, aynı otobüse binmişsinizdir ama fark etmemişsinizdir. Beyin o görüntüyü bir kenara atar, sonra size “sanki bu kişiyi tanıyorsun” diye servis eder.

O koku, o ses, o bakış...

Beyin sadece görüntüyle değil, ses tonuyla, vücut diliyle ya da kokuyla da tanıdıklık hissi yaratabilir.

Bu, tamamen duygusal hafızanın tetiklenmesidir. O kişi size birini hatırlatmasa bile, bir duyguyu hatırlatıyordur.

Empati yüksekse, bağ kurma hızlı olur.

Bazı insanlar sezgisel olarak daha açıklardır. Beden dili açık, göz teması net, ses tonu yumuşaktır. Beyin bunu “güvenli” olarak algılar ve hemen bir yakınlık kurar.

Buna “empatik rezonans” da deniyor. Karşındaki kişiyle frekansınız uyar, o kişiyi daha önce tanımıyorsanız bile “tanımak istiyorum” hissi doğar.

Aslında o tanıdıklık, içten gelen bir uyumdur.

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Şimdi derin bir nefes alın, anda kalın. Bu duyguyu hissetmek karşı tarafın ruh eşiniz olduğu anlamına tabii ki gelmiyor.

Bunun bilimsel dayanağı olmasa da, hissin gerçekliği tartışılamaz. Çünkü insan beyni yalnızca mantıkla değil, hisle de çalışır.

Ve bazı hissiyatların bir açıklamaya ihtiyacı yoktur.

Peki bu duygu size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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