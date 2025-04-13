Bazı İnsanları Neden İlk Görüşte Yıllardır Tanıyormuş Gibi Hissederiz?
Yeni tanıştığınız birini gördüğünüzde, daha ilk saniyede bir bağ kurduğunuzu hissedebilirsiniz. O an beyninizin 'sanki ben bu kişiyi yıllardır tanıyorum' demesi, aslında basit bir tesadüf değil. Peki, bu garip duygu nereden geliyor?
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Bazı insanlar vardır… Daha ilk saniyede, ilk göz göze gelişte ya da sadece bir “merhaba”da bile sanki yıllardır tanıyormuşsunuz gibi bir his bırakırlar.
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Beynimiz, her an çevredeki binlerce veriyi anlamlandırmaya çalışırken, tanıdık olanı bulmak için otomatik olarak kalıplar arar.
Bu his bazen déjà vu gibi çalışır. Beyin, daha önce yaşanmamış bir anı “yaşanmış gibi” kodlayabilir. Buna “false familiarity” yani yanıltıcı tanıdıklık hissi deniyor.
O koku, o ses, o bakış...
Empati yüksekse, bağ kurma hızlı olur.
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Şimdi derin bir nefes alın, anda kalın. Bu duyguyu hissetmek karşı tarafın ruh eşiniz olduğu anlamına tabii ki gelmiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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