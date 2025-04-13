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Kısmi Felç Geçirmişti: Queen'in Gitaristi Brian May, Sağlık Problemlerini Atlatıp Hayranlarıyla Buluştu

Kısmi Felç Geçirmişti: Queen'in Gitaristi Brian May, Sağlık Problemlerini Atlatıp Hayranlarıyla Buluştu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2025 - 21:37

Queen’in efsanevi gitaristi Brian May, geçirdiği sağlık sorunlarıyla hayranlarını bir hayli endişelendirmişti. Önce kalp krizi, ardından kısmi felç geçiren May’in sahnelere dönüp dönemeyeceği uzun süre merak konusu olmuştu. Ancak müzik tutkusundan vazgeçmeyen usta sanatçı, yaşadığı zorlukları geride bırakarak Coachella'da yeniden sevenlerinin karşısına çıktı.

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Coachella 2025 gerçekleşti.

Coachella 2025 gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından birçok sanatçı yeni şarkılarını gösteriler ve dans koreografileri eşliğinde söyledi.

Geceye en çok damgasını vuran isimlerden biri ise, Abracadabra single'ıyla müjdelediği son albümü Mayhem ile müzik listelerini altüst eden Lady Gaga'ydı.

Geceye en çok damgasını vuran isimlerden biri ise, Abracadabra single'ıyla müjdelediği son albümü Mayhem ile müzik listelerini altüst eden Lady Gaga'ydı.

Killah, Disease ve Shadow of A Man gibi şarkılarını gösteriler eşliğinde söyleyen Gaga, dünya çapında da en çok konuşulan isimlerden oldu.

Queen'in gitaristi Brian May de Coachella'ya katılan isimlerden bir tanesiydi.

Queen'in gitaristi Brian May de Coachella'ya katılan isimlerden bir tanesiydi.

'Bohemian Rhapsody'yi şarkıcı Benson Boone ile seslendiren başarılı müzisyen, geçen sene geçirdiği felcin ardından ilk kez sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.

Boone, Freddie Mercury’yi performansı sırasında anmayı da ihmal etmedi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Brian May, 2020 yılında üç atardamarının tıkalı olduğu ortaya çıkınca kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 40 dakika süren dayanılmaz bir ağrının ardından acilen hastaneye kaldırıldı ve kendisine üç stent takıldı. Bu deneyimi 'ölüme çok yaklaştım' diyerek anlatan May, sonrasında sağlığına kavuştu.

Ancak 2024 yılında bu kez sol kolunu geçici olarak kullanamamasına neden olan hafif bir felç geçirdi. Bir anda kolu üzerinde hiçbir kontrolü kalmadığını fark etti. Gitar çalabilme yetisini kaybetme ihtimaliyle yüzleşse de kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu stabil ve doğayla iç içe, sakin bir yaşam sürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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