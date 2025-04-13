Kısmi Felç Geçirmişti: Queen'in Gitaristi Brian May, Sağlık Problemlerini Atlatıp Hayranlarıyla Buluştu

Brian May, 2020 yılında üç atardamarının tıkalı olduğu ortaya çıkınca kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 40 dakika süren dayanılmaz bir ağrının ardından acilen hastaneye kaldırıldı ve kendisine üç stent takıldı. Bu deneyimi 'ölüme çok yaklaştım' diyerek anlatan May, sonrasında sağlığına kavuştu.

Ancak 2024 yılında bu kez sol kolunu geçici olarak kullanamamasına neden olan hafif bir felç geçirdi. Bir anda kolu üzerinde hiçbir kontrolü kalmadığını fark etti. Gitar çalabilme yetisini kaybetme ihtimaliyle yüzleşse de kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu stabil ve doğayla iç içe, sakin bir yaşam sürüyor.