Kısmi Felç Geçirmişti: Queen'in Gitaristi Brian May, Sağlık Problemlerini Atlatıp Hayranlarıyla Buluştu
Queen’in efsanevi gitaristi Brian May, geçirdiği sağlık sorunlarıyla hayranlarını bir hayli endişelendirmişti. Önce kalp krizi, ardından kısmi felç geçiren May’in sahnelere dönüp dönemeyeceği uzun süre merak konusu olmuştu. Ancak müzik tutkusundan vazgeçmeyen usta sanatçı, yaşadığı zorlukları geride bırakarak Coachella'da yeniden sevenlerinin karşısına çıktı.
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Coachella 2025 gerçekleşti.
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Geceye en çok damgasını vuran isimlerden biri ise, Abracadabra single'ıyla müjdelediği son albümü Mayhem ile müzik listelerini altüst eden Lady Gaga'ydı.
Queen'in gitaristi Brian May de Coachella'ya katılan isimlerden bir tanesiydi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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