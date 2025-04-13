Danla Bilic Yara İzini Sorgulayan Kullanıcıya Cevap Verdi

Eski sevgilisi Berk Çetin’den şiddet gördüğünü açıklamasının ardından sosyal medyada yüzünün son halini paylaşan Danla Bilic, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Takipçilerinden destek mesajları yağarken, bazı kullanıcılar ise yara izini sorgulamaya başladı.

Sosyal medyada paylaştığı kareyle gündem olan Bilic, bir kullanıcının “Yüzünde böyle bir yara nasıl oluşur?” sorusuna yanıt verdi. Danla’nın cevabı hem açıklayıcı hem de duygusaldı. “Şu an bu açıklamayı yapmak zorunda kalmam kırıcı” diyen influencer, takipçisine sert ama kibar bir dille yanıt verdi.

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