Danla Bilic Yara İzini Sorgulayan Kullanıcıya Cevap Verdi
Eski sevgilisi Berk Çetin’den şiddet gördüğünü açıklamasının ardından sosyal medyada yüzünün son halini paylaşan Danla Bilic, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Takipçilerinden destek mesajları yağarken, bazı kullanıcılar ise yara izini sorgulamaya başladı.
Sosyal medyada paylaştığı kareyle gündem olan Bilic, bir kullanıcının “Yüzünde böyle bir yara nasıl oluşur?” sorusuna yanıt verdi. Danla’nın cevabı hem açıklayıcı hem de duygusaldı. “Şu an bu açıklamayı yapmak zorunda kalmam kırıcı” diyen influencer, takipçisine sert ama kibar bir dille yanıt verdi.
İşte detaylar...
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YouTube videolarıyla ün kazanan, sosyal medya paylaşımlarıyla ise gündemden düşmeyen Danla Bilic, bu kez kariyeriyle değil, yaşadığı şiddet olaylarıyla konuşuluyor.
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Danla Bilic’in paylaştığı karede yüzündeki yaralar dikkat çekerken, gönderiye eklediği şu ifadeleri eklemişti:
Nurmagazins'in paylaştığı yorumda bir kullanıcı şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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