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Danla Bilic Yara İzini Sorgulayan Kullanıcıya Cevap Verdi

Danla Bilic Yara İzini Sorgulayan Kullanıcıya Cevap Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.04.2025 - 14:02

Eski sevgilisi Berk Çetin’den şiddet gördüğünü açıklamasının ardından sosyal medyada yüzünün son halini paylaşan Danla Bilic, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Takipçilerinden destek mesajları yağarken, bazı kullanıcılar ise yara izini sorgulamaya başladı. 

Sosyal medyada paylaştığı kareyle gündem olan Bilic, bir kullanıcının “Yüzünde böyle bir yara nasıl oluşur?” sorusuna yanıt verdi. Danla’nın cevabı hem açıklayıcı hem de duygusaldı. “Şu an bu açıklamayı yapmak zorunda kalmam kırıcı” diyen influencer, takipçisine sert ama kibar bir dille yanıt verdi. 

İşte detaylar...

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YouTube videolarıyla ün kazanan, sosyal medya paylaşımlarıyla ise gündemden düşmeyen Danla Bilic, bu kez kariyeriyle değil, yaşadığı şiddet olaylarıyla konuşuluyor.

Influencer kimliğiyle bildiğimiz Bilic, yaptığı açıklamada eski sevgilisi Berk Çetin’den fiziksel şiddet gördüğünü söylemiş, bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Aralık ayında başlayan ve kısa sürede sona eren ilişkide yaşananlar, mart ayının sonlarına doğru gündeme bomba gibi düştü. Önce uzaklaştırma kararı aldıran Bilic, ardından darp edildiğini açıklamış, iddiasını da yüzünün son halini gösteren bir fotoğrafla kanıtlamıştı.

Danla Bilic’in paylaştığı karede yüzündeki yaralar dikkat çekerken, gönderiye eklediği şu ifadeleri eklemişti:

Danla Bilic’in paylaştığı karede yüzündeki yaralar dikkat çekerken, gönderiye eklediği şu ifadeleri eklemişti:

“Aylardır sustum. Tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim. Ve bekledim. Artık dayanamıyorum. Ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum. Hepsi bu.”

Bu gelişmelerin ardından Berk Çetin gözaltına alınmış, kısa bir süre sonra ise tutuklandığı duyurulmuştu. Olayın yankıları sürerken sosyal medyada Danla’nın yüzünü gösterdiği fotoğrafın altına bir kullanıcıdan gelen yorum gündem oldu.

Nurmagazins'in paylaştığı yorumda bir kullanıcı şu ifadeleri kullandı:

Nurmagazins'in paylaştığı yorumda bir kullanıcı şu ifadeleri kullandı:

“Videoda görünen tokat ve yumruğun Danla’nın yüzünde böyle açık yara yapması bana mantıklı gelmedi. Ciddi soruyorum, bu normal mi? Acaba deri kalınlığından mı kaynaklı? İnanmadığımdan değil. Çok geçmiş olsun.”

Danla Bilic ise bu yorumu yanıtsız bırakmadı. Takipçisine şu ifadelerle cevap verdi:

“Dilan, çok kibar yazdığın için cevaplamadan duramadım. Bir gün önce Instagram’da da klinikten paylaşmıştım. Enjeksiyonlu bir işlem yaptırıp yüzümü yere doğru bile eğmem yasakken ve 24 saat geçmeden darbe aldığım için derimde kan oturma ve soyulma var. Yine de böyle bir konuda şu an açıklama yapmak zorunda kalmam kırıcı. Sevgiler.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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