Danla Bilic’in İfadesi Ortaya Çıktı: Silahla Eve Giren Berk Çetin Daha Önce de Darp Etmiş
Influencer ve sosyal medya ünlüsü Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete uğramasının ayrıntıları ortaya çıktı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Danla Bilic ifadesinde daha önce de şiddet gördüğünü söyledi. Bilic, 'Bana daha önceleri birçok defa darp uyguladı, bir defasında ikametime silah ile girdi' dedi.
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Berk Çetin isimli kişi tarafından şiddete uğrayan Danla Bilic'in ifadesi ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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