Danla Bilic’in İfadesi Ortaya Çıktı: Silahla Eve Giren Berk Çetin Daha Önce de Darp Etmiş

11 Nisan Cuma günü şiddete uğradığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete maruz bırakıldığını açıklayan Danla Bilic’e destek mesajları yağıyor.

Şiddete dair detaylar ortaya çıkarken Danla Bilic’in ifadesine de ulaşıldı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre Danla Bilic, Berk Çetin tarafından daha önce çoğu kez darp edildiğini söyledi.

Berk Çetin’in daha önce evine silahla girdiğini söyleyen Bilic, “Berk, bana daha önceleri birçok defa darp uyguladı, bir defasında ikametime silah ile girdi. Ben bu konularla alakalı savcılık makamında şikayette bulunmuştum” dedi.

Danla Bilic’in ifadeleri şöyle:

“11 Nisan günü saat 15:30 sıralarında Göktürk’teki bir spor kulübüne gittim. Kafeterya kısmında oturduğum esnada Berk bir anda yanıma geldi. Ben Berk’i yanımda görünce bir sorun yaşanmaması için eşyalarımı toplayıp uzaklaşmak istedim.

Berk'e 'Ben gideceğim' dedim. Berk bana 'Neden gidiyorsun?' dedi. Bende kendisine daha önce beni aynı yerde yumruk atarak darp ettiği için 'Belki yumruk atarsın' şeklinde söylemde bulundum. Benim bu söylemimin hemen akabinde Berk benim kafama yumruklar atarak beni darbetti. Ben ayağa kalktım ve uzaklaşmaya çalışırken benim önüme geçip benim çeneme tekrardan yumruk attı.”