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Danla Bilic’e Şiddet Uygulayan Berk Çetin İçin Avukattan Dikkat Çeken Sözler

Danla Bilic’e Şiddet Uygulayan Berk Çetin İçin Avukattan Dikkat Çeken Sözler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 11:36

Danla Bilic'in şiddete uğraması gündemin en dikkat çeken konularından biri oldu. Berk Çetin tarafından saldırıya uğrayan Danla Bilic'in şikayetçi olması üzerine şiddet faili gözaltına alındı. Kamera görüntüleri şiddeti doğrularken Berk Çetin ifadesinde Danla Bilic'in 'sadece omzuna dokunduğunu' iddia etti. Ekol TV’de Oylum Talu’nun konuğu olan avukat Çağla Gül Bulut ise Berk Çetin için dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin ifadesinde kendisini mağdur ilan etti.

Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin ifadesinde kendisini mağdur ilan etti.

Gözaltına alınan Berk Çetin, ifadesinde Danla Bilic'in kendisini asılsız yere şikayet ettiğini iddia ederek mağdur olduğunu söyledi. Bilic'e şiddet uygulamadığını sadece ittiğini ileri süren Berk Çetin'i güvenlik kamerası görüntüleri yalanladı 👇

Görüntülere ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

Avukattan açıklama: "Acilen tutuklanmalı."

Avukattan açıklama: "Acilen tutuklanmalı."

Ekol TV'de Danla Bilic'in Berk Çetin tarafından şiddete uğramasını hukuki anlamda değerlendiren avukat Çağla Gül Bulut, failin acilen tutuklanması gerektiğinin altını çizdi. 

Bulut, şunları söyledi:

'Uzaklaştırma kararının olması önemli ve daha önce de ihlal etmiş bunu. Danla’nın psikolojik şiddete ve fiziksel şiddete maruz kaldığını görüyoruz. En sonunda uzaklaştırma kararı istiyor. Birden fazla kez bu kararı ihlal ettiğini gösteriyor. Darp  da kişi tarafından gerçekleştiyse ihlal ettiği herkes tarafından sabit. Polisin yapması gereken hep diyoruz ya emsal olsun diye. Şu anda Danla Bilic şöyle bir örnek, herkes şu an bu haberi izliyor ve tüm kadınlar için örnek olabilir. Şu anda polisin yapması gereken şey Danla Bilic’in uzaklaştırma kararı varsa darbın adam tarafından gerçekleştiği sabitse bu adamın cezaevine girmesi gerekiyor. Çünkü uzaklaştırma kararını ihlal ederseniz hapis cezası var.

Uzaklaştırma kararına ihlalden dolayı verilen hapis cezaları ilk başta 3-10 gün arası oluyor. Danla Bilic ne söylüyor darba uğradığını söylüyor. Bu kasten yaralama suçu. 3 yıla kadar da hapis cezası var. Danla Bilic, ısrarlı takip diyor. Bu kişiye yapılması gereken kolluğun emsal olması için de hiçbir kadın çocuğa insana kimse zarar veremez, en üst hakkımız yaşam hakkı. O yüzden bunu yaptıysan suçtur ve cezaevine girmen gerekiyor. Bahsedilen kişinin ekonomi profili de yüksek birisi. Şiddetin ekonomi meselesiyle hiç ilgisi. Acilen tutuklanması gerekiyor.'

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Avukat Çağla Gül Bulut'un açıklamaları şöyle oldu 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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