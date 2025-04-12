Danla Bilic’e Şiddet Uygulayan Berk Çetin İçin Avukattan Dikkat Çeken Sözler

Ekol TV'de Danla Bilic'in Berk Çetin tarafından şiddete uğramasını hukuki anlamda değerlendiren avukat Çağla Gül Bulut, failin acilen tutuklanması gerektiğinin altını çizdi.

Bulut, şunları söyledi:

'Uzaklaştırma kararının olması önemli ve daha önce de ihlal etmiş bunu. Danla’nın psikolojik şiddete ve fiziksel şiddete maruz kaldığını görüyoruz. En sonunda uzaklaştırma kararı istiyor. Birden fazla kez bu kararı ihlal ettiğini gösteriyor. Darp da kişi tarafından gerçekleştiyse ihlal ettiği herkes tarafından sabit. Polisin yapması gereken hep diyoruz ya emsal olsun diye. Şu anda Danla Bilic şöyle bir örnek, herkes şu an bu haberi izliyor ve tüm kadınlar için örnek olabilir. Şu anda polisin yapması gereken şey Danla Bilic’in uzaklaştırma kararı varsa darbın adam tarafından gerçekleştiği sabitse bu adamın cezaevine girmesi gerekiyor. Çünkü uzaklaştırma kararını ihlal ederseniz hapis cezası var.

Uzaklaştırma kararına ihlalden dolayı verilen hapis cezaları ilk başta 3-10 gün arası oluyor. Danla Bilic ne söylüyor darba uğradığını söylüyor. Bu kasten yaralama suçu. 3 yıla kadar da hapis cezası var. Danla Bilic, ısrarlı takip diyor. Bu kişiye yapılması gereken kolluğun emsal olması için de hiçbir kadın çocuğa insana kimse zarar veremez, en üst hakkımız yaşam hakkı. O yüzden bunu yaptıysan suçtur ve cezaevine girmen gerekiyor. Bahsedilen kişinin ekonomi profili de yüksek birisi. Şiddetin ekonomi meselesiyle hiç ilgisi. Acilen tutuklanması gerekiyor.'

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