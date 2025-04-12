Danla Bilic’e Şiddet Uygulayan Berk Çetin İçin Avukattan Dikkat Çeken Sözler
Danla Bilic'in şiddete uğraması gündemin en dikkat çeken konularından biri oldu. Berk Çetin tarafından saldırıya uğrayan Danla Bilic'in şikayetçi olması üzerine şiddet faili gözaltına alındı. Kamera görüntüleri şiddeti doğrularken Berk Çetin ifadesinde Danla Bilic'in 'sadece omzuna dokunduğunu' iddia etti. Ekol TV’de Oylum Talu’nun konuğu olan avukat Çağla Gül Bulut ise Berk Çetin için dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin ifadesinde kendisini mağdur ilan etti.
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Avukattan açıklama: "Acilen tutuklanmalı."
Avukat Çağla Gül Bulut'un açıklamaları şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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