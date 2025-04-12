Danla Bilic’in Şiddete Uğradığı Anlar Ortaya Çıktı: Berk Çetin Gözaltına Alındı
Influencer, fenomen Danla Bilic Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şiddete uğradığını açıkladı. Ocak ayında birliktelik yaşadığı jokey Berk Çetin tarafından şiddete uğrayan Bilic 3 aydır şikayetçi olduğunu dile getirdi. Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in habere göre Berk Çetin gözaltına alındı. Danla Bilic’in şiddete uğradığı anlar da ortaya çıktı.
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Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin'in saldırısına uğradı.
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Berk Çetin gözaltına alındı, ifadesi ortaya çıktı.
O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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