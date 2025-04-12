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Danla Bilic’in Şiddete Uğradığı Anlar Ortaya Çıktı: Berk Çetin Gözaltına Alındı

Danla Bilic’in Şiddete Uğradığı Anlar Ortaya Çıktı: Berk Çetin Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 09:43

Influencer, fenomen Danla Bilic Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şiddete uğradığını açıkladı. Ocak ayında birliktelik yaşadığı jokey Berk Çetin tarafından şiddete uğrayan Bilic 3 aydır şikayetçi olduğunu dile getirdi. Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in habere göre Berk Çetin gözaltına alındı. Danla Bilic’in şiddete uğradığı anlar da ortaya çıktı. 

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Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin'in saldırısına uğradı.

Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin'in saldırısına uğradı.

Danla Bilic, yaşadıklarını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Aylardır eski sevgilisi Berk Çetin tarafından tehdit ve tacize uğrayan Bilic, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Çetin’in bunu 5 kez ihlal ettiğini paylaştı. 

Bilic yaşananların ardından savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını talep ettiğini belirtirken 11 Nisan Cuma günü üyesi olduğu atlı spor kulübünde Çetin tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. 

Bilic, açıklamasında 3 aydır şikayetçi olduğunu dile getirirken yüzünün halini de paylaştı. 

Danla Bilic'e sosyal medyada destek mesajları yağdı.

Detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Berk Çetin gözaltına alındı, ifadesi ortaya çıktı.

Berk Çetin gözaltına alındı, ifadesi ortaya çıktı.

Ekol TV’de yer alan habere göre şiddet faili Berk Çetin, gözaltına alındı. İfadesi ortaya çıkan Çetin, Bilic’e uyguladığı şiddeti reddetti; Danla Bilic’in kendisini mağdur ettiğini iddia etti. Berk Çetin, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde Danla Bilic’e selam verdiğini ancak olumsuz yanıt aldığı için Bilic’in omzunu ittiğini ileri sürdü. Berk Çetin, “Danla yere düşmedi, birkaç adım geri gitti' dedi. 

Ancak güvenlik kamerası görüntüleri şiddetin gerçekleştiğini doğruladı. Görüntülerde Berk Çetin’in Danla Bilic’in oturduğu masanın başında beklediğini görülüyor. Berk Çetin’in ortamdan uzaklaşmak isteyen Danla Bilic'i durdurduğu ve şiddet uyguladığı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı.

O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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