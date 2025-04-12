Danla Bilic’in Şiddete Uğradığı Anlar Ortaya Çıktı: Berk Çetin Gözaltına Alındı

Danla Bilic, yaşadıklarını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Aylardır eski sevgilisi Berk Çetin tarafından tehdit ve tacize uğrayan Bilic, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Çetin’in bunu 5 kez ihlal ettiğini paylaştı.

Bilic yaşananların ardından savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını talep ettiğini belirtirken 11 Nisan Cuma günü üyesi olduğu atlı spor kulübünde Çetin tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Bilic, açıklamasında 3 aydır şikayetçi olduğunu dile getirirken yüzünün halini de paylaştı.

Danla Bilic'e sosyal medyada destek mesajları yağdı.