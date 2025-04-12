Danla Bilic'ten Kendisini Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin'in Tutuklanması Sonrası İlk Açıklama

Binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin'le bir süre beraber olan Danla Bilic sonrasında ayrılmıştı. İlişkilerinin sonlanmasının ardından geçtiğimiz ay Berk Çetin'in Bilic'i taciz ettiği iddiaları gündem olsa da Danla Bilic'ten bu konuda açıklama gelmemişti.

Bilic, dün (11 Nisan) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Berk Çetin tarafından şiddet gördüğünü açıkladı ve Çetin, gözaltına alındı.

Ekol TV’de yer alan habere göre şiddet faili Berk Çetin, bu iddiaları reddetti fakat bugün tutuklandı.

Danla Bilic, Berk Çetin'in tutuklanmasının ardından ilk kez Gazete Magazin'den Serkan Kazancı'ya konuştu.

Bilic, 'Bu kadar evime girip çıkabilen bu kadar sistematik takip, taciz, iftira, darp hiç başıma gelmedi.' ifadelerini kullandı.