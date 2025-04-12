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Danla Bilic'ten Kendisini Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin'in Tutuklanması Sonrası İlk Açıklama

Danla Bilic'ten Kendisini Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin'in Tutuklanması Sonrası İlk Açıklama

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.04.2025 - 22:51

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından şiddete uğradığını duyurmuş ve Çetin, bugün gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı sonra tutuklanan Çetin hakkında Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi.

KAYNAK: Gazete Magazin/Sercan Kazancı

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Influencer Danla Bilic, Berk Çetin'le yaşadığı ilişki yüzünden gündeme geldi.

Influencer Danla Bilic, Berk Çetin'le yaşadığı ilişki yüzünden gündeme geldi.

Binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin'le bir süre beraber olan Danla Bilic sonrasında ayrılmıştı. İlişkilerinin sonlanmasının ardından geçtiğimiz ay Berk Çetin'in Bilic'i taciz ettiği iddiaları gündem olsa da Danla Bilic'ten bu konuda açıklama gelmemişti.

Bilic, dün (11 Nisan) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Berk Çetin tarafından şiddet gördüğünü açıkladı ve Çetin, gözaltına alındı. 

Ekol TV’de yer alan habere göre şiddet faili Berk Çetin, bu iddiaları reddetti fakat bugün tutuklandı.

Danla Bilic, Berk Çetin'in tutuklanmasının ardından ilk kez Gazete Magazin'den Serkan Kazancı'ya konuştu.

Bilic, 'Bu kadar evime girip çıkabilen bu kadar sistematik takip, taciz, iftira, darp hiç başıma gelmedi.' ifadelerini kullandı.

İşte Gazete Magazin kameralarına konuşan Danla Bilic'in ilk açıklaması:

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Olayın detaylarını da buradan okuyabilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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