Danla Bilic'ten Kendisini Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin'in Tutuklanması Sonrası İlk Açıklama
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından şiddete uğradığını duyurmuş ve Çetin, bugün gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı sonra tutuklanan Çetin hakkında Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi.
KAYNAK: Gazete Magazin/Sercan Kazancı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Influencer Danla Bilic, Berk Çetin'le yaşadığı ilişki yüzünden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Gazete Magazin kameralarına konuşan Danla Bilic'in ilk açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın