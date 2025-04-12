Usta Sanatçı Ümit Besen'den Dikkat Çeken Miras Açıklaması: "Benim Vasiyetim Yok''

Muhabir Online'ı haberine göre, vasiyet hazırlamadığına dikkat çeken sanatçı Ümit Besen, 'Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir' diye konuştu.