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Usta Sanatçı Ümit Besen'den Dikkat Çeken Miras Açıklaması: "Benim Vasiyetim Yok''

Usta Sanatçı Ümit Besen'den Dikkat Çeken Miras Açıklaması: "Benim Vasiyetim Yok''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.04.2025 - 16:11

Usta sanatçı Ümit Besen, mirasını kime bırakacağını açıkladı. Vasiyetinin olmadığını dile getiren Ümit Besen, 'Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir' dedi.

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Arabesk müziğin usta ismi Ümit Besen'den beklenmedik ancak dikkat çeken miras açıklaması geldi.

Arabesk müziğin usta ismi Ümit Besen'den beklenmedik ancak dikkat çeken miras açıklaması geldi.

Ünlü sanatçı Ümit Besen son dönemde vefat eden ünlü isimlerin ardından yaşanan miras kavgalarıyla ilgili de konuştu.

68 yaşındaki usta sanatçı çocukları için "Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir" dedi.

Muhabir Online'ı haberine göre, vasiyet hazırlamadığına dikkat çeken sanatçı Ümit Besen, 'Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir' diye konuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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