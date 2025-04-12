Google'ı Uyaran Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord İçin Yeşil Işık Yaktı: ''Rekabet Kurumu Ceza Kesti''
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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Google'ı algoritma değişikliği için uyardıklarını ve hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord'a erişim engeline ilişkin şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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