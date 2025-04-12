onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Google'ı Uyaran Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord İçin Yeşil Işık Yaktı: ''Rekabet Kurumu Ceza Kesti''

Google'ı Uyaran Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord İçin Yeşil Işık Yaktı: ''Rekabet Kurumu Ceza Kesti''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.04.2025 - 13:10

''Roblox ve Discord açılacak mı?'' sorusuna yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google'ı algoritma değişikliği için uyardıklarını ve hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Google ile görüşmeler yaptıklarını açıklayan Uraloğlu, 'Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti' dedi.

Google'ı algoritma değişikliği için uyardıklarını ve hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord'a erişim engeline ilişkin şunları söyledi:

Google'ı algoritma değişikliği için uyardıklarını ve hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord'a erişim engeline ilişkin şunları söyledi:

'İki platform bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın